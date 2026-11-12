Xã hộiThời sự

Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực tài chính

Sáng 12/11/2026, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính.

Báo VietnamPlus
11 liên quanGốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Hoàng Ngân đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Hoàng Ngân đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Việt Nga đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Việt Nga đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Hoàng Ngọc Định đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Hoàng Ngọc Định đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-tien-hanh-phien-chat-van-va-tra-loi-chat-van-thuoc-linh-vuc-tai-chinh-post1147796.vnp