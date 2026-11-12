Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực tài chính

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 11/11, phát biểu tại Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP31) đang diễn ra tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng Thư ký LHQ António Guterres kêu gọi các nước tăng cường hợp tác và hành động khẩn cấp nhằm ứng phó với khủng hoảng khí hậu, đồng thời thúc đẩy thiết lập một hiệp ước công lý khí hậu toàn cầu.