Quốc hội tiến hành chất vấn 2 Bộ trưởng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 12/11 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Phiên chất vấn tiếp tục thể hiện tinh thần Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ

Phát biểu mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chất vấn và trả lời chất vấn là hình thức giám sát trực tiếp, thể hiện rõ trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trước cử tri, Nhân dân đối với việc thực hiện các cam kết, nhiệm vụ được giao và những chuyển biến sau các phiên chất vấn trước đó.

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, hôm nay (12/11), Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn, thời gian trong 1 ngày. Quốc hội tiến hành chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Tài chính và Khoa học, công nghệ.

Trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan cùng tham gia trả lời, giải trình.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Phiên chất vấn lần này tiếp tục thể hiện tinh thần Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ, quán triệt tinh thần đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo là: Phải nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội để đi vào thực chất, sắc bén hơn, tránh hình thức.

Tập trung vào các điểm nghẽn, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, để kịp thời tháo gỡ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống của Nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết số 263 ngày 11/12/2025 của Quốc hội thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa 14 và khóa 15 về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Trong gần 1 năm thực hiện, nhiều nhiệm vụ đã được Chính phủ, các Bộ, ngành hoàn thành, có sản phẩm cụ thể, như: tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về tài chính, đầu tư, phát triển thị trường vốn; ban hành danh mục các nền tảng số dùng chung quốc gia, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu và chuẩn hóa thông tin thuê bao di động; hoàn thiện chính sách trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bên cạnh đó, còn một số nhiệm vụ đang được tiếp tục thực hiện như: Phát triển thị trường vốn, tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên; các dự án lưới điện và thị trường điện cạnh tranh; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến; chính sách về nông nghiệp, môi trường, đô thị, văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ; cải cách tiền lương, phát triển nguồn nhân lực; hoàn thiện pháp luật, thi hành các bản án, quyết định hành chính, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo và thực hiện kết luận thanh tra.

Tiếp tục chất vấn theo cách thức "hỏi nhanh, đáp gọn"

Chủ tịch Quốc hội lưu ý: Thực hiện Nội quy kỳ họp Quốc hội, phiên chất vấn tiếp tục theo cách thức "hỏi nhanh, đáp gọn". Người trả lời chất vấn có không quá 5 phút để phát biểu trước khi chất vấn.

Mỗi lượt, Chủ tọa mời 3 đại biểu; mỗi đại biểu chất vấn không quá 1 phút và kiến nghị mỗi đại biểu cố gắng chỉ tập trung vào 1 vấn đề, đúng phạm vi nội dung chất vấn. Thời gian trả lời không quá 3 phút đối với mỗi câu hỏi; đại biểu được quyền tranh luận với người trả lời chất vấn, thời gian không quá 2 phút.

Các nội dung thuộc hai nhóm vấn đề chất vấn đã được một số đại biểu Quốc hội quan tâm, phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội ngày 30 và 31/10/2026, đã có 19 đại biểu thảo luận về các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, 11 đại biểu thảo luận về các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Trân trọng đề nghị các vị đại biểu thảo luận tránh trùng lặp những nội dung đã được giải trình đầy đủ; tập trung vào những vấn đề còn chưa rõ, chưa được giải trình; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp.

Đề nghị các thành viên Chính phủ trả lời thẳng vào vấn đề, xác định rõ trách nhiệm, giải pháp, thời hạn thực hiện; đối với những vấn đề liên quan đến nhiều bộ, ngành thì cần làm rõ trách nhiệm và biện pháp phối hợp giải quyết.

Trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, thẳng thắn, tôi tin tưởng rằng, phiên chất vấn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng sự tin tưởng, mong đợi của cử tri và Nhân dân cả nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu trước khi trả lời chất vấn - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhiệm vụ đặt ra đối với ngành tài chính trong giai đoạn hiện nay vô cùng nặng nề

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu trước khi trả lời chất vấn: Nhiệm vụ đặt ra đối với ngành tài chính trong giai đoạn hiện nay vô cùng nặng nề, nhất là trong giai đoạn cả nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân không ngừng cố gắng thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm đã được Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra. Đó là mục tiêu 100 năm ngày thành lập Đảng đến năm 2030 thì đưa Việt Nam trở thành một nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao và có công nghiệp hiện đại. Mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước, Việt Nam trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao.

Trong bối cảnh như vậy, nhiệm vụ của ngành tài chính là vô cùng nặng nề. Vì thế, ngoài sự cố gắng của hơn 50.000 cán bộ công chức, người lao động ngành tài chính, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, và đặc biệt là sự quan tâm, tạo điều kiện, theo dõi, giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp để giúp ngành tài chính hoàn thành nhiệm vụ.

Hôm nay, chúng tôi báo cáo giải trình trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước bốn nội dung được Quốc hội và cử tri quan tâm. Đó là việc quản lý sử dụng và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công; việc huy động và sử dụng vốn ODA; việc quản lý thuế, đặc biệt là tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, chống thất thu thuế trong thương mại điện tử; và vấn đề huy động nguồn lực để đạt tăng trưởng mục tiêu hai con số. Chúng tôi xin lắng nghe và tiếp thu các ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội.

Quốc hội chất vấn 2 lĩnh vực

Trong tuần làm việc cuối của đợt 1 (từ ngày 9 - 13/11), ngày 12/11, Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nội dung tập trung ở hai lĩnh vực trọng tâm là tài chính và khoa học công nghệ.

Phiên chất vấn được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trách nhiệm trả lời chính tại phiên chất vấn là Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân.

Trong đó, dự kiến Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ trả lời chất vấn về 04 nhóm vấn đề gồm:

- Giải ngân vốn đầu tư công, khắc phục tình trạng chậm giải ngân; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

- Nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

- Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài.

- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại Phiên họp

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trả lời chất vấn về 03 nhóm vấn đề gồm:

- Kết quả triển khai nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; khắc phục tình trạng chậm bố trí, phân bổ, giải ngân và sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược.

- Thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước; kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và địa phương.

- Quản lý, phát triển, thúc đẩy ứng dụng AI; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; hỗ trợ nâng cao năng lực, kỹ năng số, khai thác hiệu quả các ứng dụng AI.

Đến cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ (hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ được ủy quyền) sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Từ ngày 14/11 đến 19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết trước khi bắt đầu Đợt 2 của Kỳ họp vào ngày 20/11./..