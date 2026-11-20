Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Trước đó, trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Hai, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, đề nghị của các cơ quan, quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khoản 5 Điều 6 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và tình hình chuẩn bị thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Hai. Ảnh: Phạm Thắng

Cụ thể, thứ nhất, bổ sung nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Dự kiến, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và thảo luận tại hội trường vào chiều 20/11; biểu quyết thông qua Nghị quyết vào chiều 21/11.

Thứ hai, điều chỉnh thời gian trình Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bưu chính (sửa đổi) từ Kỳ họp thứ Hai sang Kỳ họp thứ Ba để Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm chất lượng, tính khả thi, thống nhất và đồng bộ.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Hai. Ảnh: Quang Khánh

Thứ ba, không bố trí trong chương trình kỳ họp việc biểu quyết thông qua nghị quyết riêng về xử lý vướng mắc của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh do nội dung này đã được các cơ quan thống nhất thể hiện và trình Quốc hội xem xét, quyết nghị trong Nghị quyết Kỳ họp.

Thứ tư, điều chỉnh thời gian thảo luận, thứ tự biểu quyết thông qua một số nội dung trong chương trình kỳ họp cho phù hợp với tiến độ chuẩn bị và tình hình thực tế.

Quốc hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Khánh Duy

Thứ năm, trên cơ sở Tờ trình số 338 ngày 14/11/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, đề nghị bổ sung 5 nội dung để Quốc hội xem xét, quyết nghị tại kỳ họp.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Các nội dung gồm: việc thu thập thông tin khai báo của người nước ngoài trước khi nhập cảnh vào Việt Nam; việc cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam sang Trung Quốc; việc sử dụng ngân sách Trung ương hỗ trợ các khoản chi phí của các dự án do Binh đoàn 15 thực hiện; đề xuất kết thúc giám sát việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước Sông Than (tỉnh Ninh Thuận) và hồ chứa nước Bản Mồng (tỉnh Nghệ An); cơ chế, chính sách phát triển Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.