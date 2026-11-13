Quốc hội thông qua việc kết thúc thực hiện nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng Đường Hồ Chí Minh

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý và giải trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc kết thúc thực hiện Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng Đường Hồ Chí Minh.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội chiều 13-11. Ảnh: TRỌNG HẢI

Theo đó, Chính phủ xác định, thống nhất số liệu tổng mức đầu tư các dự án thành phần để cơ bản nối thông toàn tuyến Đường Hồ Chí Minh là 91.391 tỷ đồng. Số vốn đã bố trí cho dự án đến nay là 83.920 tỷ đồng, số vốn còn lại 7.471 tỷ đồng do một số dự án không sử dụng hết giá trị tổng mức đầu tư như chi phí dự phòng, tiết kiệm do đấu thầu, các khoản giảm trừ chi phí theo kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán.

Theo quy định của pháp luật, giá trị đầu tư thực tế và nhu cầu vốn thanh toán cuối cùng được chuẩn xác sau khi hoàn thành công tác quyết toán dự án hoàn thành, nên Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát, chuẩn xác tổng mức đầu tư và vốn bố trí trong bước quyết toán toàn bộ dự án vào cuối năm 2027.

Số vốn huy động ngoài ngân sách là 19.801 tỷ đồng do điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án BT La Sơn - Hòa Liên từ 11.485 tỷ đồng lên 12.698 tỷ đồng.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp.

Năm 2023 đã khởi công 2 dự án Hòa Liên - Túy Loan, Chơn Thành - Đức Hòa với tổng mức đầu tư là 4.406 tỷ đồng, kỳ trung hạn 2021-2025 đã bố trí 3.695 tỷ đồng, nhưng chỉ giải ngân được 3.427 tỷ đồng, còn lại 268 tỷ đồng được chuyển tiếp sang bố trí trong giai đoạn 2026-2030. Giai đoạn 2026-2030 bố trí cho 2 dự án này là 870 tỷ đồng. Như vậy, 2 dự án này đã bố trí trong 2 kỳ trung hạn là 4.297 tỷ đồng.

Năm 2024 tiếp tục khởi công 2 dự án Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn và Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận. Số vốn bố trí trong 2 kỳ trung hạn 2021-2025 và 2026-2030 là 5.700,7 tỷ đồng và vốn đã bố trí đến hết năm 2026 là 5.280 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo giải trình.

Báo cáo của Chính phủ cũng nêu rõ, dự án chỉ được coi là hoàn thành toàn bộ khi tất cả các công trình, dự án thành phần phải hoàn thành thi công, nghiệm thu, đưa vào khai thác sử dụng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán sẽ được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Dự án được 40 đoàn thanh tra, kiểm toán thực hiện đối với 74 lượt dự án. Các kết luận thanh tra, báo cáo kiểm toán đều đánh giá quá trình tổ chức thực hiện đầu tư cơ bản tuân thủ quy định về quản lý đầu tư, quản lý chi phí; phù hợp với quy hoạch; công tác lập, thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán đúng trình tự, thẩm quyền; quản lý và sử dụng vốn đầu tư các dự án thành phần bảo đảm chặt chẽ, đúng mục đích; các khoản mục chi phí được lập, thẩm định, phê duyệt và thanh toán cơ bản phù hợp với quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định của pháp luật liên quan.

Kết quả biểu quyết. Ảnh: CHIẾN THẮNG

Một số tồn tại về tài chính được các cơ quan thanh tra, kiểm toán chỉ ra được các đơn vị đã và đang khẩn trương khắc phục. Cụ thể, tổng giá trị đề nghị xử lý (thu hồi nộp ngân sách nhà nước, giảm cấp phát, xử lý khác) là 1.186,484 tỷ đồng; đã thực hiện 1.178,631 tỷ đồng (đạt 99,34%). Phần còn lại đang tiếp tục thực hiện khi thanh, quyết toán các dự án.

Tại phiên họp có 466 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết. Kết quả có 465 đại biểu Quốc hội bấm nút tán thành, đạt tỷ lệ 93,19% tổng số đại biểu Quốc hội. 1 đại biểu Quốc hội không tán thành. Với kết quả này, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc kết thúc thực hiện Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 về chủ trương đầu tư xây dựng Đường Hồ Chí Minh.