Quốc hội thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình Kỳ họp thứ 2

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Theo Tờ trình số 359 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày, căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, đề nghị của các cơ quan, sau khi xem xét từng nội dung cụ thể và thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 6 của Nội quy kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI với hai nội dung.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình. Ảnh: Quốc hội

Thứ nhất, bổ sung một nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền vào chiều ngày 13/11.

Thứ hai, điều chỉnh hình thức quyết nghị đối với nội dung điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Kết quả biểu quyết. Ảnh: Quốc hội

Cụ thể, chuyển từ hình thức quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp sang xem xét, thông qua Nghị quyết riêng của Quốc hội về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Nội dung này dự kiến được bố trí vào chương trình làm việc chiều ngày 21/11.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, dự kiến điều chỉnh chương trình chi tiết của Kỳ họp đã được gửi đến các đại biểu Quốc hội để xem xét, quyết định.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Sau khi nghe Tờ trình, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết bằng hệ thống điện tử. Kết quả, có 444/444 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành bằng 88,80% tổng số đại biểu Quốc hội.

Như vậy, với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.