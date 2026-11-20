Quốc hội Khóa XVI

Trước đó, Quốc hội đã nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Theo Tờ trình, căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, đề nghị của các cơ quan và tình hình chuẩn bị thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh, bổ sung một số nội dung gồm:

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh QH.

Bổ sung nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Nội dung này dự kiến được trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và thảo luận tại Hội trường vào chiều 20/11; biểu quyết thông qua vào chiều 21/11.

Điều chỉnh thời gian trình Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bưu chính (sửa đổi) từ Kỳ họp thứ 2 sang Kỳ họp thứ 3 để Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự án luật, bảo đảm chất lượng, tính khả thi, thống nhất và đồng bộ.

Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh QH.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bố trí nội dung biểu quyết thông qua nghị quyết riêng về việc xử lý vướng mắc của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh do nội dung này đã được các cơ quan thống nhất thể hiện và trình Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng trình Quốc hội điều chỉnh thời gian thảo luận, thứ tự biểu quyết thông qua một số nội dung để phù hợp với tiến độ chuẩn bị và tình hình thực tế.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh QH.

Cùng với đó, trên cơ sở chủ trương đã được Quốc hội đồng ý tại Tờ trình số 338 ngày 4/11/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị bổ sung 5 nội dung để Quốc hội xem xét, quyết nghị trong Nghị quyết Kỳ họp thứ 2.

Cụ thể gồm: việc thu thập thông tin khai báo của người nước ngoài trước khi nhập cảnh vào Việt Nam; việc cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam sang Trung Quốc; việc sử dụng ngân sách Trung ương hỗ trợ các khoản chi phí của các dự án do Binh đoàn 15 thực hiện; đề xuất kết thúc giám sát việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước Sông Than (tỉnh Ninh Thuận) và hồ chứa nước Bản Mồng (tỉnh Nghệ An); cơ chế, chính sách phát triển Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại phiên họp, kết quả biểu quyết cho thấy, có 467/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 93,59% tổng số đại biểu Quốc hội). Như vậy, Quốc hội đã thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.