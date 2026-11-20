Quốc hội thông qua thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang
Tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/11, Quốc hội biểu quyết thông qua 8 dự án luật quan trọng. Với 475 trên 477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của ba luật về thuế. Theo quy định mới, toàn bộ diện tích đất được xác định là bỏ hoang đều chịu mức thuế suất 0,2%, không được áp dụng mức thuế thấp hơn đối với phần diện tích trong hạn mức.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quoc-hoi-thong-qua-thue-suat-02-doi-voi-dat-bo-hoang-246261120190801474.htm