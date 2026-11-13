Quốc hội thông qua sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ hai

Cụ thể, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội và điều chỉnh hình thức quyết nghị đối với nội dung điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày tờ trình, chiều 13/11.

Trình bày Tờ trình số 359 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, đề nghị của các cơ quan và quy định tại khoản 5 Điều 6 Nội quy kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI với hai nội dung.

Thứ nhất, bổ sung một nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền vào chiều 13/11.

Thứ hai, điều chỉnh hình thức quyết nghị đối với nội dung điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Theo đó, nội dung này chuyển từ hình thức quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp sang xem xét, thông qua bằng nghị quyết riêng của Quốc hội, dự kiến vào chiều 21/11.

Quốc hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến điều chỉnh chương trình chi tiết của Kỳ họp thứ hai đã được gửi đến các đại biểu Quốc hội để xem xét, quyết định.

Sau khi nghe Tờ trình, Quốc hội biểu quyết bằng hệ thống điện tử. Kết quả, 444/444 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, bằng 88,80% tổng số đại biểu Quốc hội.

Như vậy, với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.