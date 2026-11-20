Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Media Quốc hội.

Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, định hướng tại Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Việc xác định cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận do cơ quan có thẩm quyền xác nhận tại quyết định thành lập hoặc quyết định chuyển đổi theo quy định của pháp luật về giáo dục. Chính phủ sẽ quy định chi tiết tại Nghị định về việc miễn thuế đối với thu nhập phát sinh trực tiếp từ hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Dự thảo Luật cũng quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục và cơ sở khám, chữa bệnh. Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, đây là giải pháp cần thiết góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục, y tế theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chính sách đã được Chính phủ xem xét kỹ lưỡng, thống nhất thông qua và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo Chính phủ, quy định được đưa trực tiếp vào luật thuế, có mục tiêu cụ thể, đối tượng áp dụng hẹp, không trái với định hướng tại Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Đảng ủy Chính phủ đã có văn bản báo cáo Đảng ủy Quốc hội về nội dung này.

Đối với chính sách thuế dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự thảo luật bổ sung nhiều nội dung sửa đổi quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân tại Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cụ thể, nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn phương án tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân lên 10 tỷ đồng đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh; giao Chính phủ điều chỉnh mức doanh thu theo tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Với 475/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: Media Quốc hội.

Dự thảo Luật đồng thời bổ sung chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; đưa vào chi phí được trừ các khoản chi cho đào tạo, đào tạo lại nhân lực, tư vấn kỹ thuật, hoàn thiện sản phẩm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp lớn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị.

Ngoài ra, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động là người khuyết tật. Dự thảo cũng bãi bỏ khoản 4 và khoản 5 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật bổ sung quy định giao Chính phủ quy định thời gian áp dụng, ổn định phương pháp tính thuế để doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh lựa chọn phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chính phủ sẽ quy định tại Nghị định việc không áp dụng miễn thuế 3 năm đối với doanh nghiệp thành lập do sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển đổi và doanh nghiệp thành lập mới sau khi giải thể doanh nghiệp khác có cùng chủ sở hữu hoặc thành viên, cổ đông chi phối, nhằm phòng ngừa việc lợi dụng chính sách để hưởng hoặc kéo dài thời gian miễn thuế.

Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, dự thảo luật bổ sung quy định miễn thuế đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo của các cơ sở giáo dục, nhằm thúc đẩy phát triển lĩnh vực này theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, diện tích đất được miễn thuế là đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc nhận chuyển nhượng hợp pháp để sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo, không bao gồm diện tích sử dụng vào mục đích kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Chính phủ sẽ quy định cụ thể nội dung này tại Nghị định.

Quang cảnh phiên họp chiều 20/11. Ảnh: Media Quốc hội.

Trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích sẽ bị thu hồi số thuế đã được miễn, tính tiền chậm nộp, xử phạt vi phạm hành chính và thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Đảng ủy Chính phủ đã có văn bản báo cáo Đảng ủy Quốc hội về chính sách miễn thuế này.

Một nội dung khác là bổ sung quy định thu thuế đối với đất bỏ hoang với mức thuế suất 0,2%. Dự thảo Luật đồng thời quy định diện tích đất tính thuế là diện tích đất bỏ hoang để có cơ sở xác định nghĩa vụ thuế.

Về giá đất tính thuế, dự thảo điều chỉnh thời gian ổn định giá đất từ 5 năm xuống 3 năm, bảo đảm đồng bộ với quy định của pháp luật về đất đai sửa đổi đang trình Quốc hội.

Về hiệu lực thi hành, luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Riêng quy định nâng ngưỡng doanh thu từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng để tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027.

Quy định thu thuế đối với đất bỏ hoang với mức thuế suất 0,2% có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Quy định về giá đất tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/1/2028 để bảo đảm đồng bộ với các quy định của Luật Đất đai (sửa đổi).