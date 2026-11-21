Quốc hội quyết nghị điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên, với quy mô dân số 1.057 người, tại khu vực của xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội quản lý.

Quốc hội giao Chính phủ; HĐND, UBND TP Hà Nội; HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này.

Cùng với đó ổn định tổ chức, hoạt động của các cơ quan, tổ chức ở địa phương, ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp. Ảnh: TRỌNG HẢI

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo nghị quyết.

Về tổ chức thực hiện sau khi điều chỉnh địa giới, Chính phủ sẽ chỉ đạo UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch triển khai ngay sau khi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết.

Trong đó tập trung quản lý, bảo vệ chặt chẽ Vườn quốc gia Ba Vì. Việc điều chỉnh địa giới không phải để tạo quỹ đất mở rộng đô thị, không đồng nghĩa với chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển loại rừng; các dự án đầu tư, du lịch chỉ được triển khai khi phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.

Cùng với đó, bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp và ổn định đời sống nhân dân. Cụ thể, 243 hộ gồm 1.057 người chuyển về xã Ba Vì thuộc TP Hà Nội, nếu không có nguyện vọng thì không phải di dời do việc điều chỉnh địa giới; chính sách đối với đồng bào Mường, Dao, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được chuyển tiếp liên tục, không gián đoạn; giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng, không bắt buộc cấp đổi đồng loạt.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu. Ảnh: Quochoi.vn

Đồng thời, thực hiện thủ tục bàn giao, tiếp nhận đúng quy định, không để khoảng trống trong quản lý. Hai địa phương hoàn thiện việc rà soát, lập danh mục dự án, công trình, tài sản trong phạm vi 40,06 km² để sẵn sàng bàn giao, tiếp nhận; dự án đã có quyết định hợp pháp được kế thừa giá trị pháp lý, không để khoảng trống trong quản lý hoặc khó khăn cho doanh nghiệp, đơn vị.