Quốc hội thông qua quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 13/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 với 458/461 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 91,6% tổng số đại biểu Quốc hội.

15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đều đạt và vượt

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, năm 2025, công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước được thực hiện trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động; trong nước, thiên tai lịch sử gây hậu quả nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Cùng thời điểm, cả nước triển khai sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. "Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, điều hành linh hoạt, quyết liệt, kịp thời", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, nền kinh tế đã phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; cả 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đều đạt và vượt. Tăng trưởng GDP đạt 8,02%. Thu ngân sách nhà nước vượt 36,8% so với dự toán. Chi ngân sách nhà nước được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Trong khi đó, bội chi giảm 15,1% so với dự toán, bằng 3,1% GDP, thấp hơn đáng kể mức 3,8% GDP được Quốc hội cho phép.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp thu, giải trình sáng 13/11.

“Chính phủ đã nỗ lực trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quyết toán ngân sách nhà nước, đảm bảo báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước được lập, trình Quốc hội đúng tiến độ, mặc dù đây là năm đầu tiên thực hiện rút ngắn thời gian quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2025”, Bộ trưởng bày tỏ.

Trong năm 2026, Chính phủ đã trình Quốc hội hai báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước. Báo cáo năm 2024 đã được Quốc hội phê chuẩn tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Báo cáo năm 2025 được trình Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp này.

Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng ngân sách nhà nước

Bên cạnh các kết quả tích cực, Bộ trưởng nhìn nhận việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Đơn cử, dự toán thu, chi ngân sách chưa sát thực tế; tăng thu nội địa chưa thực sự bền vững. Việc triển khai dự toán chi thường xuyên, phân bổ chi tiết kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công, kinh phí thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và các chương trình mục tiêu quốc gia ở một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn chậm, kéo dài. Số tạm ứng vốn đầu tư chưa có khối lượng để thu hồi và số chuyển nguồn còn lớn.

Trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng khẳng định, Chính phủ xin nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến xác đáng của các đại biểu Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, điều hành và quyết toán ngân sách nhà nước, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính và nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng ngân sách nhà nước trong thời gian tới.

Bộ trưởng cũng cho biết, Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 đã được Kiểm toán nhà nước kiểm toán, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội thẩm tra và thống nhất trình Quốc hội. Chính phủ đã phối hợp với hai cơ quan này rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Theo đó, Chính phủ được giao chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ trong quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra, Báo cáo kiểm toán và ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và tiếp thu ý kiến đại biểu về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, Chính phủ đã bổ sung vào dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) đang trình Quốc hội các quy định theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng ngân sách; quản lý chặt chẽ hơn việc chuyển nguồn ngân sách, gắn với phân cấp quản lý và trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, tại Báo cáo giải trình Bộ trưởng Tài chính nêu: Chính phủ sẽ yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chấn chỉnh ngay công tác điều hành; bảo đảm việc thực hiện dự toán năm 2027 và những năm tiếp theo bám sát thực tiễn; tập trung nghiên cứu cơ chế phân bổ nguồn tăng thu kịp thời, hiệu quả.