Quốc hội thông qua quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025

Sáng 13/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Kết quả, có 458/461 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, tương đương 91,6%.

Trước khi Quốc hội biểu quyết, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Theo Bộ trưởng, năm 2025, công tác quản lý, điều hành ngân sách diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, đồng thời triển khai sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Trước những thách thức này, Chính phủ đã chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt và kịp thời.

Nhờ đó, kinh tế phục hồi tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; cả 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đều đạt và vượt kế hoạch. GDP tăng 8,02%; thu ngân sách nhà nước vượt 36,8% dự toán. Chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Bội chi giảm 15,1% so với dự toán, tương đương 3,1% GDP, thấp hơn mức 3,8% GDP được Quốc hội cho phép.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, Chính phủ đã nỗ lực bảo đảm tiến độ lập và trình báo cáo quyết toán ngân sách, trong bối cảnh đây là năm đầu tiên thực hiện rút ngắn thời gian quyết toán theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2025. Trong năm 2026, Chính phủ đã trình Quốc hội hai báo cáo quyết toán: năm 2024 được phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và năm 2025 được trình xem xét tại kỳ họp này.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác lập, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách vẫn còn những hạn chế. Dự toán thu, chi ở một số nơi chưa sát thực tế; nguồn tăng thu nội địa chưa thực sự bền vững. Việc triển khai chi thường xuyên, phân bổ kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công, kinh phí thực hiện Nghị quyết 57 và các chương trình mục tiêu quốc gia tại một số bộ, ngành, địa phương còn chậm. Tình trạng tạm ứng vốn đầu tư chưa có khối lượng để thu hồi và số chuyển nguồn ngân sách lớn vẫn cần được khắc phục.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã bổ sung các quy định nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, kiểm soát chặt chẽ hơn việc chuyển nguồn ngân sách, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu với quá trình tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 đã được Kiểm toán nhà nước kiểm toán và Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội thẩm tra, thống nhất trình Quốc hội. Chính phủ cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Theo đó, Nghị quyết giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách; khắc phục những hạn chế được nêu trong báo cáo thẩm tra, báo cáo kiểm toán và ý kiến của đại biểu Quốc hội.