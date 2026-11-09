Quốc hội thông qua phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027

Theo đó, Nghị quyết đã quyết nghị tổng số thu ngân sách trung ương năm 2027 là trên 1,7 triệu tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là trên 2,3 triệu tỷ đồng, trong đó dự toán trên 408 nghìn tỷ đồng để bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương; dự toán trên 311 nghìn tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Chủ tọa điều hành nội dung thông qua phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027. Ảnh: quochoi.vn

Đáng chú ý, Quốc hội quyết nghị bố trí 30.000 tỷ đồng dự phòng nhằm bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán. Chính phủ được giao chủ động điều hành nguồn kinh phí này, hạn chế ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chi đã được dự toán.

Nghị quyết cũng quy định việc phân bổ kinh phí từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2025. Theo đó, Bộ Công an được bố trí hơn 5,7 nghìn tỷ đồng, tương ứng 85% số thu; hơn 1 nghìn tỷ đồng còn lại (15%) bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để hỗ trợ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đối với phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô, sau khi trừ chi phí tổ chức thu, toàn bộ nguồn thu được nộp ngân sách trung ương. Trong đó, hơn 5,2 nghìn tỷ đồng (35% số thu) được bổ sung có mục tiêu cho địa phương để quản lý, bảo trì đường bộ thuộc phạm vi quản lý; hơn 5,9 nghìn tỷ đồng từ 65% số thu còn lại được bố trí để quản lý, bảo trì quốc lộ đã phân cấp cho địa phương.

Quang cảnh phiên làm việc chiều 9-11. Ảnh: quochoi.vn

Nghị quyết đồng thời quy định việc bố trí kinh phí đối với một số cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù; bảo lưu tiền lương, thu nhập tăng thêm theo Kết luận số 83-KL/TW. Dự toán cũng được bố trí cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Trung ương Đảng theo báo cáo của Chính phủ.

Về tổ chức thực hiện, Quốc hội giao Chính phủ phân bổ, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo quy định. Việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2027 phải bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ thứ tự ưu tiên và các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trong đó, ưu tiên bố trí đủ vốn theo tiến độ cho các dự án đầu tư công đặc biệt, dự án khẩn cấp, chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia; các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa được bố trí đủ vốn; dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài và các nhiệm vụ, dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030.

Quốc hội yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2027 phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; đồng thời hạn chế xây dựng trụ sở, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư công.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được giao quyết định phân bổ dự toán chi ngân sách trung ương chưa phân bổ chi tiết, trong đó có nguồn hơn 458 nghìn tỷ đồng; khẩn trương hoàn thành các thủ tục để bổ sung kinh phí cho các bộ, cơ quan trung ương và hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương.