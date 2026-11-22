Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sáng 21/11, Quốc hội họp phiên toàn thể, biểu quyết thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng.

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển thị trường điện cạnh tranh. Luật hoàn thiện cơ chế đầu tư các dự án điện, bổ sung quy định về phát triển điện gió ngoài khơi, hệ thống lưu trữ điện và các nguồn năng lượng mới. Đáng chú ý, luật quy định lộ trình giảm, tiến tới xóa bỏ bù chéo giá điện; hoàn thiện cơ chế hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Cơ chế mua bán điện trực tiếp cũng được tiếp tục hoàn thiện, mở rộng đối tượng tham gia.

Nguồn: VTV