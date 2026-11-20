Luật quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; hoạt động của đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá và bồi thường thiệt hại. Một trong những nội dung đáng chú ý của luật là các quy định mới về tiền đặt trước, cách thức xác định người trúng đấu giá và chế tài xử lý vi phạm, đặc biệt đối với đấu giá quyền sử dụng đất.

Tiền đặt trước đấu giá đất ở từ 20% đến 50% giá khởi điểm

Theo Điều 35 của luật, người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Mức tiền này do tổ chức hành nghề đấu giá và người có tài sản đấu giá thỏa thuận, thông thường tối thiểu 5% và tối đa 20% giá khởi điểm, trừ một số trường hợp được quy định riêng.

Đối với đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất ở cho cá nhân, tiền đặt trước tối thiểu bằng 20% và tối đa bằng 50% giá khởi điểm. Chẳng hạn, với một thửa đất có giá khởi điểm 2 tỷ đồng, khoản tiền đặt trước theo khung quy định dao động từ 400 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, tùy mức được xác định cho từng cuộc đấu giá. Trong khi đó, đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư áp dụng mức tiền đặt trước từ 10% đến 20% giá khởi điểm.

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua luật, trong báo cáo tiếp thu, giải trình, Chính phủ cho biết có ý kiến đề nghị bổ sung số liệu về tình trạng bỏ cọc và đánh giá tác động của mức tiền đặt trước 20 - 50%, do lo ngại mức cao có thể hạn chế người có nhu cầu thực sự.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Chính phủ đã bổ sung quy định giao Chính phủ xác định nguyên tắc, tiêu chí cụ thể để lựa chọn mức tiền đặt trước trong khung luật định, bảo đảm phù hợp với tính chất từng loại tài sản và điều kiện thực tiễn tại địa phương, không tạo rào cản bất hợp lý đối với người tham gia.

Theo thống kê nhanh tại 16 tỉnh, thành phố trong báo cáo của Chính phủ, việc áp dụng quy định mới về tiền đặt trước và các biện pháp xử lý vi phạm bước đầu đã phát huy tác dụng.

Tại Thanh Hóa, sau khi áp dụng mức tiền đặt trước bằng 50% giá khởi điểm, số thửa đất bị hủy kết quả đấu giá do không nộp tiền giảm từ 377 trường hợp trong năm 2025 xuống còn 82 trường hợp trong 9 tháng năm 2026, trong khi số thửa đất đưa ra đấu giá tăng từ 1.129 lên gần 3.900 thửa.

Tại Quảng Trị, số trường hợp bị hủy kết quả đấu giá cũng giảm từ 35 xuống còn 11 trường hợp.

Từ kết quả này, Chính phủ đề nghị giữ khung tiền đặt trước như quy định nhằm khắc phục tình trạng trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc, gây tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản.

Quốc hội thông qua Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Ảnh: Quốc hội

Tham dự phiên đấu giá được coi là đồng ý với giá khởi điểm

Một điểm mới đáng chú ý khác của luật là người đã tham dự phiên đấu giá được coi là đồng ý trả giá bằng giá khởi điểm. Trường hợp không có ai trả giá cao hơn hoặc mức giá trả tiếp không hợp lệ, đấu giá viên sẽ tổ chức bốc thăm để chọn người trúng đấu giá với mức giá bằng giá khởi điểm. Người từ chối bốc thăm sẽ mất tiền đặt trước; nếu tất cả người tham dự đều từ chối bốc thăm thì cuộc đấu giá không thành.

Theo Chính phủ, thực tế thời gian qua đã xảy ra tình trạng nhiều người đăng ký tham dự nhưng đồng loạt không trả giá, khiến cuộc đấu giá thất bại, kéo dài thời gian xử lý tài sản, gây tốn kém chi phí và tạo điều kiện dìm giá.

Do người tham dự phiên đấu giá đã tự nguyện đăng ký, biết trước giá khởi điểm, quy chế đấu giá và đã nộp tiền đặt trước, việc coi họ chấp nhận giá khởi điểm nhằm gắn quyền lợi với trách nhiệm.

Người tham gia vẫn có quyền quyết định trả giá cao hơn hay không, còn trong trường hợp không có sự cạnh tranh về giá, hình thức bốc thăm giúp lựa chọn người trúng đấu giá một cách khách quan, công bằng.

Bên cạnh đó, luật cho phép người đã nộp hồ sơ và tiền đặt trước nhưng không còn nhu cầu mua tài sản được rút đăng ký bằng văn bản trước ngày mở phiên đấu giá. Những trường hợp này sẽ được hoàn lại tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc phiên đấu giá, nhưng không được hoàn lại tiền mua hồ sơ.

Người đã tham dự phiên đấu giá được coi là đồng ý trả giá bằng giá khởi điểm. Ảnh minh họa

Bỏ cọc, từ chối kết quả có thể bị cấm đấu giá đến 5 năm

Song song với quy định về tiền đặt trước, luật bổ sung các biện pháp xử lý nghiêm đối với người trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ thanh toán hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá. Theo Điều 58, người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc từ chối ký biên bản đấu giá có thể bị cấm tham gia đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm, tùy tính chất và mức độ vi phạm.

Biện pháp này cũng được áp dụng đối với người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá, dẫn đến quyết định phê duyệt kết quả đấu giá bị hủy.

Người bị xử lý không được tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó trên phạm vi toàn quốc trong thời hạn bị cấm. Quyết định xử lý phải được gửi đến Bộ Tư pháp và đăng tải công khai trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia. Ngoài ra, trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm dẫn đến kết quả đấu giá bị hủy sẽ không được nhận lại khoản tiền đặt cọc.

Trong báo cáo giải trình, Chính phủ nhấn mạnh việc bổ sung các trường hợp bị cấm tham gia đấu giá nhằm tăng tính răn đe, phòng ngừa tình trạng trả giá cao bất thường rồi từ chối kết quả đấu giá hoặc không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.