Quốc hội thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước và nhiều dự thảo luật quan trọng

Sáng 13/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, dưới điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Quốc hội thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 với 458/461 đại biểu Quốc hội tham gia tán thành, đạt tỷ lệ 91,6%.

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

"Chính phủ trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Chính phủ xin nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến xác đáng của các đại biểu Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, điều hành và quyết toán ngân sách nhà nước, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính và nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng ngân sách nhà nước trong thời gian tới" - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu rõ.

Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 tại dự thảo luật ngân sách nhà nước hợp nhất đang trình Quốc hội, Chính phủ đã bổ sung quy định theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý sử dụng ngân sách, quản lý chặt chẽ hơn về việc chuyển nguồn ngân sách gắn với phân cấp quản lý và trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh: Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 đã được Kiểm toán nhà nước kiểm toán và Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội thẩm tra, thống nhất trình Quốc hội. Chính phủ đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế và Tài chính và Kiểm toán nhà nước rà soát, hoàn thiện các nội dung của dự thảo Nghị quyết, trong đó dự thảo giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ trong quản lý sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra, Báo cáo kiểm toán và ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường

Với 457/457 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 91/40%, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân những ý kiến của các vị đại biểu đã giúp làm rõ hơn các vấn đề từ thực tiễn, hoàn thiện chính sách và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan liên quan nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật trình Quốc hội.

Chính phủ đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật theo Kết luận số 358 ngày 12/11/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; đã chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát, chỉnh lý kỹ thuật dự thảo luật.

Các nội dung đã được rà soát, chỉnh lý nhằm đảm bảo tính thống nhất với hệ thống pháp luật, sự đồng bộ giữa các quy định và tính khả thi khi tổ chức thực hiện, đồng thời hoàn thiện nội dung tiếp thu, giải trình, kỹ thuật lập pháp.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khẳng định, đo lường gắn trực tiếp với đời sống của mỗi người dân, mỗi hoạt động của mọi doanh nghiệp. Một kết quả đo chính xác là cơ sở để người dân thanh toán đúng lượng điện, nước, xăng, dầu đã sử dụng; để bác sĩ có thông tin tin cậy trong chẩn đoán, điều trị; để doanh nghiệp kiểm soát chất lượng, tiết kiệm nguyên liệu và đưa sản phẩm ra thị trường.

Trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, năng lực đo lường còn quyết định khả năng kiểm chứng kết quả nghiên cứu, làm chủ quy trình và phát triển sản phẩm mới. Vì vậy, đầu tư cho đo lường cần được nhìn nhận là đầu tư cho năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Việc sửa đổi luật lần này nhằm giải quyết những bất cập của thực tiễn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động đo lường đáp ứng yêu cầu phát triển mới, góp phần thể chế hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Với 463/464 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Luật này gồm 3 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Chính phủ đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động của thị trường, thống nhất với hệ thống pháp luật có liên quan và yêu cầu phát triển thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch và bền vững trong thời gian tới.

Về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán, dự thảo luật đã được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng làm rõ việc sơ kết, tổng kết để cấp có thẩm quyền xem xét tiếp tục việc thử nghiệm hoặc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trước khi áp dụng chính thức, tạo điều kiện thử nghiệm các mô hình, sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời đảm bảo an toàn thị trường và quyền lợi của nhà đầu tư.

Luật đã quy định các nguyên tắc và giới hạn cơ bản, giao cho Chính phủ quy định cụ thể về quy trình, biện pháp kiểm soát rủi ro và xử lý kết quả sau thử nghiệm, đảm bảo việc thử nghiệm phải gắn với nguyên tắc an toàn của thị trường, bảo vệ tài sản, dữ liệu và quyền lợi của nhà đầu tư.

Về tổ chức thị trường, Chính phủ thống nhất tiếp tục giữ phương án giao Thủ tướng Chính phủ quyết định mô hình sở giao dịch chứng khoán để đảm bảo linh hoạt, phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ. Các quy định về cơ cấu lại vốn nhà nước tại các sở giao dịch chứng khoán cũng được chỉnh lý để xác định rõ phạm vi điều chỉnh tại dự thảo luật, phù hợp và thống nhất với pháp luật về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Liên quan tới cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ tiếp tục giữ phương án cắt giảm một số điều kiện và thành phần hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán. Việc này nhằm tránh việc kiểm tra trùng lặp những điều kiện về an toàn vốn đã được cơ quan quản lý ngân hàng giám sát, đồng thời đơn giản hóa thủ tục cho các tổ chức tham gia thị trường.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ, các yêu cầu về năng lực kỹ thuật, an toàn hoạt động, quản lý tách biệt tài sản của khách hàng và giám sát hoạt động lưu ký vẫn được duy trì. Các yêu cầu về việc đối chiếu dữ liệu, tất toán và chuyển giao tài khoản khách hàng trong trường hợp tổ chức lưu ký không thể tiếp tục hoạt động, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư tiếp tục được thực hiện theo quy định, đảm bảo việc cắt giảm thủ tục hành chính không làm giảm trách nhiệm đảm bảo an toàn của thị trường chứng khoán.

Hồ sơ dự án Luật đã được chuẩn bị đồng thời với 3 dự thảo văn bản quy định chi tiết, gồm 2 dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, cùng 1 dự thảo Thông tư thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát văn bản hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ, nhân lực và hạ tầng công nghệ, chú trọng sự thống nhất giữa dự thảo Luật và các điều kiện tổ chức thi hành.

Nguồn: quochoi.vn