Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Theo Bộ trưởng, năm 2025, công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước được thực hiện trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, trong nước phải đối mặt với thiên tai lịch sử gây hậu quả nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, điều hành linh hoạt, quyết liệt kịp thời.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu rõ, nền kinh tế đã phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đã đề ra. Tăng trưởng GDP đạt 8,02%, thu ngân sách nhà nước vượt 36,8% so với dự toán, chi ngân sách nhà nước được quản lý chặt chẽ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Bội chi đã giảm 15,1% so với dự toán, bằng 3,1% so với GDP, giảm đáng kể so với mức 3,8% GDP đã được Quốc hội cho phép.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

“Chính phủ đã nỗ lực trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quyết toán ngân sách nhà nước, đảm bảo báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước được lập trình Quốc hội đúng tiến độ, mặc dù đây là năm đầu tiên thực hiện rút ngắn thời gian quyết toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2025”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Trong năm 2026, Chính phủ đã trình Quốc hội 02 Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước: Báo cáo năm 2024 đã được Quốc hội phê chuẩn tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa 16 và Báo cáo năm 2025 trình Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp này.

Bên cạnh các kết quả tích cực, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, việc lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: lập dự toán thu, chi ngân sách chưa sát thực tế, tăng thu nội địa chưa thực sự bền vững, công tác triển khai dự toán chi thường xuyên, phân bổ chi tiết kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công, kinh phí thực hiện Nghị quyết số 57, Chương trình mục tiêu quốc gia ở một số Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương còn chậm, kéo dài. Số tạm ứng vốn đầu tư chưa có khối lượng để thu hồi và số chuyển nguồn còn lớn.

Bộ trưởng chia sẻ: Chính phủ xin nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến xác đáng của các đại biểu Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, điều hành và quyết toán ngân sách nhà nước, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính và nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng ngân sách nhà nước trong thời gian tới.

Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 tại dự thảo luật ngân sách nhà nước hợp nhất đang trình Quốc hội, Chính phủ đã bổ sung quy định theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý sử dụng ngân sách, quản lý chặt chẽ hơn về việc chuyển nguồn ngân sách gắn với phân cấp quản lý và trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.