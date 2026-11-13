Quốc hội thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành Phiên họp

Trước khi Quốc hội biểu quyết, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Năm 2025, công tác quản lý, điều hành ngân sách diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, đồng thời triển khai sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Trước những thách thức này, Chính phủ đã chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt và kịp thời.

Nhờ đó, kinh tế phục hồi tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; cả 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đều đạt và vượt kế hoạch. GDP tăng 8,02%; thu ngân sách nhà nước vượt 36,8% dự toán. Chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Bội chi giảm 15,1% so với dự toán, tương đương 3,1% GDP, thấp hơn mức 3,8% GDP được Quốc hội cho phép.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo

“Chính phủ đã nỗ lực trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quyết toán ngân sách nhà nước, đảm bảo báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước được lập trình Quốc hội đúng tiến độ, mặc dù đây là năm đầu tiên thực hiện rút ngắn thời gian quyết toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2025. Trong năm 2026, Chính phủ đã trình Quốc hội 02 Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước: Báo cáo năm 2024 đã được Quốc hội phê chuẩn tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và Báo cáo năm 2025 trình Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp này”, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác lập, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách vẫn còn những hạn chế. Dự toán thu, chi ở một số nơi chưa sát thực tế; nguồn tăng thu nội địa chưa thực sự bền vững. Việc triển khai chi thường xuyên, phân bổ kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công, kinh phí thực hiện Nghị quyết 57 và các chương trình mục tiêu quốc gia tại một số bộ, ngành, địa phương còn chậm. Tình trạng tạm ứng vốn đầu tư chưa có khối lượng để thu hồi và số chuyển nguồn ngân sách lớn vẫn cần được khắc phục...

Với 458/461 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, tương đương 91,6%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025

Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 tại dự thảo luật ngân sách nhà nước hợp nhất đang trình Quốc hội, Chính phủ đã bổ sung quy định theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý sử dụng ngân sách, quản lý chặt chẽ hơn về việc chuyển nguồn ngân sách gắn với phân cấp quản lý và trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 đã được Kiểm toán nhà nước kiểm toán và Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội thẩm tra, thống nhất trình Quốc hội. Chính phủ đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế và Tài chính và Kiểm toán nhà nước rà soát, hoàn thiện các nội dung của dự thảo Nghị quyết, trong đó dự thảo giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ trong quản lý sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra, Báo cáo kiểm toán và ý kiến của các đại biểu Quốc hội.