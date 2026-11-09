Quốc hội thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027

Theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách Trung ương năm 2027 là hơn 1,7 triệu tỷ đồng. Tổng số chi là hơn 2,3 triệu tỷ đồng (trong đó, dự toán hơn 408.000 tỷ đồng để bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương, dự toán hơn 311.000 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương).

Phiên họp Quốc hội chiều 9-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027 như sau: Chi đầu tư phát triển 757.200 tỷ đồng; chi dự trữ quốc gia, chi trả nợ lãi, chi viện trợ, chi cho vay hơn 138.400 tỷ đồng; chi thường xuyên (gồm chi cải cách tiền lương) hơn 980.900 tỷ đồng; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính ngân sách Trung ương là 10.000 tỷ đồng; dự phòng ngân sách Trung ương là 69.000 tỷ đồng…

Nghị quyết giao Chính phủ tổ chức thực hiện phân bổ, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng bộ, cơ quan Trung ương, từng địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Việc phân bổ bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên theo Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027, với tỷ lệ tán thành đạt 93,8%. Ảnh: QUANG PHÚC

Nghị quyết giao Chính phủ bố trí đủ vốn theo tiến độ cho các dự án đầu tư công đặc biệt, dự án đầu tư công khẩn cấp, các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia; hoàn trả vốn ứng trước (nếu có); các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, bao gồm cả vốn đối ứng, vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện các dự án PPP (đầu tư theo phương thức đối tác công tư) theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư…

Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp chiều 9-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Nghị quyết giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định phân bổ dự toán chi ngân sách Trung ương chưa phân bổ chi tiết, trong đó chi thường xuyên theo từng lĩnh vực chi ngân sách nhà nước.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027. Theo đó, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027 được xây dựng trong bối cảnh thế giới có biến động khó lường, việc xây dựng đã bám sát các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, các quy định của pháp luật về thu và quản lý thu ngân sách nhà nước, với mức tăng khoảng 9,1% so với năm 2026, không có yếu tố phát sinh các chính sách thu mới, tạo ra sức ép cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027, chiều 9-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát các nguồn thu, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn thu từ đất và đẩy mạnh các nguồn thu khác, nhất là các nguồn thu từ việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, đảm bảo cơ cấu thu ngày càng bền vững.