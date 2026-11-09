Quốc hội thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027

Tại Nghị quyết này, Quốc hội quyết nghị, tổng số thu thu ngân sách trung ương là 1.775.593 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách trung ương là 2.364.411 tỷ đồng, trong đó dự toán 408.747 tỷ đồng để bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương, dự toán 311.363 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Dự toán 30.000 tỷ đồng dự phòng bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán; giao Chính phủ chủ động điều hành nhằm hạn chế ảnh hưởng tới các nhiệm vụ chi đã được dự toán và bảo đảm an toàn tài chính.

Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện phân bổ, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng Bộ, cơ quan trung ương, từng địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết này của Quốc hội và Báo cáo số 920/BC-CP, Báo cáo số 129/BC-CP ngày 16/10/2026 của Chính phủ.

Chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bố trí đủ vốn theo tiến độ cho các dự án đầu tư công đặc biệt, dự án đầu tư công khẩn cấp, các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia; hoàn trả vốn ứng trước (nếu có); các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài…

Chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát, phân bổ chi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đảm bảo không trùng lặp, đáp ứng yêu cầu theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và đặc thù an ninh, quốc phòng theo quy định.

Chỉ đạo các cơ quan chủ Chương trình mục tiêu quốc gia khẩn trương phân bổ chi tiết cho các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không trùng lặp, phù hợp với tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân.

Chỉ đạo UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số, thu tiền sử dụng đất phần ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp, thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do địa phương quản lý cho đầu tư phát triển; các địa phương căn cứ tiến độ thực hiện thu thực tế bố trí vốn cho các dự án đầu tư phát triển đảm bảo tập trung, tránh dàn trải, dở dang. Ưu tiên sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề, lĩnh vực y tế, dân số và gia đình.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Trước khi Quốc hội tiến hành biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.