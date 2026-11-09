Quốc hội thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương 2027

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu dự phiên thảo luận.

Chiều 9/11, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; đồng thời tiến hành thảo luận tại hội trường về 2 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh); đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh và các ĐBQH đoàn Hà Tĩnh tham dự.

Đầu buổi chiều, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027. Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết với 469/469 ĐBQH biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Thời gian còn lại, Quốc hội dành thời gian thảo luận tại hội trường về 2 dự án luật liên quan trực tiếp đến chính sách xã hội và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Toàn cảnh phiên thảo luận chiều 9/11.

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế, đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh lý các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành và phù hợp với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, cần đánh giá kỹ tác động của các chính sách mới; nhất là những quy định liên quan đến quyền, lợi ích của trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và người tham gia bảo hiểm y tế; bảo đảm các chính sách được triển khai khả thi, không làm phát sinh thêm thủ tục, chi phí hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Nhiều đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, nhất là quản lý giá thuốc, thiết bị y tế, hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và chất lượng dịch vụ chăm sóc các nhóm đối tượng yếu thế. Chú trọng xây dựng, kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu chuyên ngành; quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện; có giải pháp kiểm tra, giám sát, hậu kiểm phù hợp, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, bảo đảm các quy định mới đi vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, một số đại biểu đề nghị rà soát, chỉnh lý theo hướng quy định rõ ràng, thống nhất về khái niệm, phạm vi điều chỉnh và các hành vi bị nghiêm cấm; bảo đảm đồng bộ giữa quy định về sản phẩm thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, nguyên liệu, thiết bị và linh kiện liên quan.

Đại biểu cho rằng, cần làm rõ tiêu chí nhận diện, căn cứ khoa học và cơ chế kiểm soát đối với các sản phẩm mới; quy định cụ thể phạm vi, điều kiện và thẩm quyền áp dụng các trường hợp ngoại lệ phục vụ nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, tránh tạo kẽ hở để lợi dụng hoặc gây khó khăn cho hoạt động thực thi. Các ý kiến cũng nhấn mạnh cần giữ vững mục tiêu cốt lõi là bảo vệ sức khỏe Nhân dân, giảm nhu cầu sử dụng và kiểm soát nguồn cung thuốc lá.

Đại biểu cũng đề nghị đánh giá kỹ tính khả thi và tác động của những quy định mới, nhất là việc cấm trưng bày, bán thuốc lá trên môi trường điện tử, kiểm soát sản lượng tiêu thụ trong nước và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; hướng dẫn cụ thể để người dân, hộ kinh doanh và cơ quan chức năng thống nhất thực hiện. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong kiểm tra, giám sát, ngăn chặn thuốc lá nhập lậu và các hành vi vi phạm trên không gian mạng; xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực tổ chức thực hiện, đồng thời rà soát quy định chuyển tiếp và sự thống nhất với các luật có liên quan, bảo đảm chính sách khi ban hành có thể triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.