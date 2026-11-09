Quốc hội thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương 2027

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 9/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027 với 100% đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành (469/469 đại biểu).

Theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách Trung ương năm 2027 là hơn 1.775 nghìn tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách Trung ương là hơn 2.364 nghìn tỷ đồng. Trong đó, dự toán hơn 408,7 nghìn tỷ đồng để bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương, dự toán hơn 311 nghìn tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương, dự toán chi đầu tư phát triển là hơn 757 nghìn tỷ đồng, chi thường xuyên (bao gồm chi cải cách tiền lương) là gần 981 nghìn tỷ đồng, bố trí 30 nghìn tỷ đồng dự phòng bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp tình hình kinh tế-xã hội có biến động, thu ngân sách Nhà nước không đạt dự toán.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề đã được tiếp thu, giải trình theo ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2027 được xây dựng trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới có những biến động rất khó lường. Việc xây dựng đã bám sát các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, các quyết định của pháp luật về thu và quản lý thu ngân sách Nhà nước với mức tăng khoảng 9,1% so với năm 2026, không có yếu tố phát sinh các chính sách thu mới tạo ra sức ép cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Đối với khoản thu tiền sử dụng đất có tính bất định từ tác động của thị trường hiện nay, dự thảo nghị quyết đã quy định nguyên tắc việc triển khai thực hiện các dự án (từ nguồn thu này) phải phù hợp với tiến độ thu thực tế, bảo đảm tập trung, tránh dàn trải, dở dang. Trong thời gian tới, Chính phủ tiếp tục rà soát các nguồn thu, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn thu từ đất đồng thời đẩy mạnh các nguồn thu khác, như các nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, đảm bảo cơ cấu thu ngày càng bền vững hơn.

Theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, Chính phủ đồng tình với ý kiến của nhiều vị đại biểu Quốc hội về thực trạng giải ngân chi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn thấp.

Cụ thể, tổng nguồn cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 là 104,4 nghìn tỷ đồng, gồm số chuyển nguồn từ năm 2025 sang là 9,4 nghìn tỷ đồng và dự toán giao năm 2026 là 95.000 tỷ đồng. Song, tỷ lệ giải ngân đến nay chỉ đạt 42,4% so với dự toán đã phân bổ (không bao gồm số giải ngân trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh).

Bộ trưởng cho biết việc giải còn thấp do đặc thù khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đòi hỏi cao về chuyên môn, hàm lượng trí tuệ, các dự án công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phần mềm đòi hỏi phải cụ thể với độ chính xác rất cao. Bên cạnh đó, công tác tổ chức thực hiện còn lúng túng trong việc xác định phạm vi, nội dung chi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chất lượng xây dựng dự toán không cao. Thêm vào đó, các đơn vị khi được giao kinh phí chưa triển khai ngay được là do chưa kịp hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự án, thay đổi thiết kế, xác định tính chất nguồn là đầu tư hay thường xuyên cũng chưa phù hợp.

Do đó, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027 đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát, phân bổ chi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đảm bảo không trùng lặp, đáp ứng yêu cầu theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Trong điều hành để khắc phục tình trạng chậm thực hiện, Chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu đề xuất các cơ chế đặc thù, rút gọn thủ tục trong sử dụng nguồn vốn, tập trung hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật, cơ chế giám sát, đánh giá kiểm định chất lượng, đẩy mạnh khoán chi tới sản phẩm cuối cùng, quản lý theo kết quả đầu ra theo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025.

Nhiệm vụ dành nguồn nhưng chưa phân bổ cũng được rà soát kỹ lưỡng theo đúng quy định của pháp luật, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh đây đều là các nhiệm vụ thực sự cần thiết phải bố trí nguồn để tổ chức thực hiện trong năm, như chi đầu tư công 242.000 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển khác là 47.200 nghìn tỷ đồng, chi thường xuyên là 165.600 nghìn tỷ đồng, chi cải cách tiền lương 80.000 tỷ đồng và chi Chương trình Mục tiêu quốc gia là 29.000 tỷ đồng và một số mục chi khác.

Về dự thảo nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027, Chính phủ đã phối hợp với các cơ quan của Quốc hội rà soát, hoàn thiện cả về nội dung và kỹ thuật văn bản, số liệu, phụ lục chi tiết kèm theo dự thảo nghị quyết, đảm bảo đầy đủ chính xác theo đúng các chủ trương kết luận của Đảng, nhà nước, quy định của pháp luật./.