Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027: Tạo chuyển biến thực chất trong phát triển văn hóa

Sáng nay 7.11, Quốc hội tiếp tục nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: Trần Huấn

Đáng chú ý, Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến căn bản, thực chất trong phát triển văn hóa, xã hội; thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch.

Phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên

Trước đó, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ và Hội trường về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Sau đó Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết. Nghị quyết xác định, năm 2027 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Mục tiêu tổng quát là tập trung quyết liệt phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống Nhân dân làm thước đo.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả; bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội và môi trường; bảo đảm an sinh xã hội; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, công tác dân vận và truyền thông chính sách.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, Nghị quyết xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, khơi thông và đa dạng hóa nguồn lực, các kênh dẫn vốn cho nền kinh tế.

Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, nâng cao chất lượng và tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi; vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Nghị quyết yêu cầu tập trung đầu tư, bảo đảm tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại; phát huy liên kết vùng, các cực tăng trưởng và khai thác hiệu quả không gian phát triển mới.

Cùng với đó, tạo đột phá thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, sản phẩm công nghệ chiến lược; tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tạo chuyển biến thực chất trong phát triển văn hóa, xã hội

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Thu Sâm

Một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được Nghị quyết nhấn mạnh là phát triển đồng bộ văn hóa, xã hội, y tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe Nhân dân; phát triển thị trường lao động hiện đại.

Theo đó, Nghị quyết đặt ra yêu cầu tạo chuyển biến căn bản, thực chất trong phát triển văn hóa, xã hội, y tế và bảo đảm an sinh xã hội. Trong lĩnh vực văn hóa, tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW; phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Đồng thời, triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất, tập trung nguồn lực đến cơ sở, bảo đảm đúng địa bàn, đúng đối tượng, giải quyết những nhu cầu thiết yếu của người dân; tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Nghị quyết cũng yêu cầu thực hiện tốt chính sách đối với người có công; tổ chức trang trọng các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; tập trung triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và đầu tư hệ thống xét nghiệm ADN.

Trong lĩnh vực y tế, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW, chuyển mạnh từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện. Thực hiện khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí; củng cố hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng.

Về chính sách nhà ở, đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở công nhân, phấn đấu hoàn thành hơn 176 nghìn căn hộ trong năm 2027.

Cùng với đó, phát triển thị trường lao động hiện đại, thúc đẩy chuyển lao động từ khu vực phi chính thức sang chính thức; mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị quyết tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tăng cường bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và phát triển bền vững kinh tế biển.

Đồng thời, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại.

Đặc biệt, Nghị quyết yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện, thống nhất tư duy, nhận thức và hành động; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thông tin, tuyên truyền, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về bốn nội dung, gồm chủ trương đầu tư ba dự án xây dựng đường bộ cao tốc: Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Quảng Ngãi - Kon Tum; Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn thuộc địa phận tỉnh Sơn La; và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch.

Quốc hội cũng thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi) và thảo luận tại tổ về bốn nội dung nêu trên.