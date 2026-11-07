Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Sáng 7/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, với 467/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 93,40%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Trước khi Quốc hội biểu quyết, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã báo cáo, làm rõ một số nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị quyết.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, các ý kiến của đại biểu Quốc hội cơ bản thể hiện sự thống nhất, đồng tình cao với dự thảo, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, khả thi trên các lĩnh vực. Chính phủ đã nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Nghị quyết xác định rõ mục tiêu, 45 chỉ tiêu chủ yếu và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bám sát Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các kết luận của Trung ương.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, Chính phủ xác định ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế là nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực năm 2027 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp.

Giá năng lượng, nguyên vật liệu, chi phí vận tải tăng cao, cùng những biến động khó lường trong chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn được nhận định sẽ tạo áp lực đối với công tác điều hành kinh tế vĩ mô trong nước.

Trước tình hình đó, Chính phủ sẽ tiếp tục điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ linh hoạt, phối hợp chặt chẽ nhằm hỗ trợ tăng trưởng, đồng thời kiểm soát lạm phát và bảo đảm an toàn hệ thống.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Đáng chú ý, về chính sách tài khóa, Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh linh hoạt chính sách thuế, phí, lệ phí đối với xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và khả năng cân đối ngân sách nhà nước. Đồng thời, đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ để có phương án tiếp tục thực hiện phù hợp trong năm 2027; đẩy mạnh cải cách hệ thống thuế theo hướng hiện đại, minh bạch, mở rộng cơ sở thu và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Đối với chính sách tiền tệ, Chính phủ định hướng điều hành lãi suất, tỷ giá linh hoạt theo diễn biến thị trường; kiểm soát tăng trưởng tín dụng hợp lý, ưu tiên dòng vốn cho sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Cùng với đó, tăng cường phân tích, dự báo, chủ động xây dựng các kịch bản điều hành giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và điều chỉnh phù hợp giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý.

Bên cạnh yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô, Chính phủ xác định tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, khơi thông và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực; thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống, tạo đột phá từ những động lực tăng trưởng mới.

Trọng tâm là đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, phát triển các thành phần kinh tế, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân, nâng cao năng lực nội sinh, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Kết quả biểu quyết.

Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Thành quả tăng trưởng cần được lan tỏa công bằng đến các vùng, miền và các tầng lớp nhân dân, bảo đảm người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển.

Để sớm triển khai Nghị quyết, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, cơ quan và địa phương khẩn trương xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, với các giải pháp cụ thể, thiết thực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.