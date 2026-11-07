Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 được Quốc hội thông qua xác định mục tiêu tổng quát, 45 chỉ tiêu chủ yếu và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bám sát Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các Kết luận số 18, 106 của Trung ương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Nghị quyết xác định năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trọng tâm là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; chú trọng hiệu quả thực chất, nâng cao năng suất và cải thiện đời sống Nhân dân.

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả; bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.

Đồng thời, gắn kết hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội; kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, công tác dân vận và truyền thông chính sách.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Ảnh: Quang Khánh

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, Quốc hội yêu cầu cụ thể hóa thành các kịch bản, chỉ tiêu, nhiệm vụ và sản phẩm theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương; thường xuyên cập nhật tình hình để có giải pháp điều hành kịp thời.

Trong đó, chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác cần được phối hợp chặt chẽ, tạo đột phá trong huy động và sử dụng nguồn lực. Quốc hội đề nghị tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên; đa dạng hóa các kênh huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, vốn ODA, tín dụng và đầu tư từ doanh nghiệp nhà nước.

Đồng thời, cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư tư nhân, khuyến khích doanh nghiệp FDI tái đầu tư lợi nhuận tại Việt Nam, mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các ngành, nghề không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và phát triển thị trường vốn trung, dài hạn.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Ảnh: Quang Khánh

Cùng với phấn đấu nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia, thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế dài hạn, ổn định, Quốc hội yêu cầu điều hành linh hoạt lãi suất, tỷ giá; giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Kỷ luật tài chính, ngân sách phải được tăng cường, gắn với chống thất thu, chuyển giá và bảo đảm an ninh tài chính. Đầu tư công cần được đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phân bổ theo kết quả đầu ra; kiên quyết điều chuyển vốn từ nơi giải ngân chậm sang nơi thực hiện tốt.

Đối với các động lực tăng trưởng truyền thống, Quốc hội yêu cầu phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy thương mại hiện đại và kinh tế ban đêm. Hoạt động xuất nhập khẩu cần được đa dạng hóa thị trường, nâng cao giá trị gia tăng, tăng cường tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, giảm phụ thuộc vào một số thị trường và có giải pháp hiệu quả xử lý nhập siêu.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Khánh

Bên cạnh đó, cần phát triển thị trường bất động sản và các thị trường khác theo hướng lành mạnh, an toàn, bền vững; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện và xăng dầu trong mọi tình huống.

Quốc hội cũng xác định hoàn thiện thể chế, pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển các thành phần kinh tế, nâng cao năng suất, năng lực tự chủ và sức cạnh tranh.

Các nhiệm vụ ưu tiên khác gồm đẩy nhanh tiến độ công trình hạ tầng chiến lược, tăng cường liên kết vùng, phát huy các cực tăng trưởng và không gian phát triển mới; tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ công nghệ lõi và công nghệ chiến lược.

Trong lĩnh vực xã hội, Quốc hội yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao; chăm lo văn hóa, y tế, an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân và phát triển thị trường lao động hiện đại.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Khánh

Về quốc phòng, an ninh, Quốc hội yêu cầu tiếp tục củng cố tiềm lực, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại.

Đồng thời, Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện, bảo đảm thống nhất về tư duy, nhận thức và hành động; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Theo Bộ trưởng, trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027, Chính phủ tiếp tục xác định ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn là nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Ảnh: Phạm Thắng

Về chính sách tài khóa, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh linh hoạt chính sách thuế, phí, nhất là thuế đối với xăng dầu, phù hợp diễn biến thị trường và khả năng cân đối ngân sách. Đồng thời, đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ để xem xét tiếp tục thực hiện trong năm 2027; đẩy mạnh cải cách hệ thống thuế theo hướng hiện đại, minh bạch, mở rộng cơ sở thu và tạo nguồn thu bền vững.

Về chính sách tiền tệ, Chính phủ định hướng điều hành linh hoạt lãi suất, tỷ giá, kiểm soát tăng trưởng tín dụng hợp lý; chỉ đạo các tổ chức tín dụng ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng, đồng thời kiểm soát chặt tín dụng vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ tăng cường dự báo, chủ động xây dựng các kịch bản điều hành giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và điều chỉnh phù hợp giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý.

Các giải pháp này nhằm thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng, đồng thời kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo vệ sức mua, cải thiện đời sống người dân và tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững.