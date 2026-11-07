Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, sáng 7/11, Quốc hội làm việc ở hội trường, tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Quốc hội làm việc ở hội trường sáng 7/11/2026. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 là một trong những nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội tại phiên khai mạc Kỳ họp sáng 17/10, dự thảo Nghị quyết đã được đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận tại Tổ và Hội trường, với nhiều ý kiến, đề xuất đóng góp vào việc hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển đất nước trong năm tới.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Theo báo cáo, nhìn chung, các đại biểu Quốc hội cơ bản thống nhất, đồng tình cao với các báo cáo của Chính phủ, đánh giá các báo cáo được chuẩn bị công phu, sát thực tiễn, đề ra các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp có tính hành động cao, trọng tâm, trọng điểm, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Nhiều ý kiến nhất trí, đánh giá cao những kết quả kinh tế - xã hội năm 2026, nước ta đã đạt được nhiều kết quả chưa có tiên lệ, rất đáng trân trọng, nhất là trong bối cảnh khó khăn từ bên ngoài và bộ máy nhiệm kỳ mới đến tháng 4 mới kiện toàn. Qua đó, tạo nền tảng quan trọng về định hướng chiến lược, thể chế, phương thức quản trị để năm 2027 tăng tốc, đột phá. Các đại biểu Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, thách thức, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội, điều hành NSNN cần đánh giá kỹ lưỡng, có giải pháp hiệu quả để khắc phục và cải thiện hơn nữa, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, thực chất của các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận, Chính phủ đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, trình Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Kết quả, với 467/469 (tương ứng 93,4%) đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Nghị quyết gồm 4 Điều: (1) Mục tiêu tổng quát; (2) Các chỉ tiêu chủ yếu; (3) Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; (4) Tổ chức thực hiện.

Về mục tiêu tổng quát, Nghị quyết quyết nghị năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mộ, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống Nhân dân làm thước đo. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả; vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 02 cấp. Gắn kết hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, công tác dân vận, truyền thông chính sách.

Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân cả nước đạt từ 10%/năm trở lên (thể hiện tại Phụ lục I và Phụ lục II của Nghị quyết).

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, Nghị quyết xác định 11 nhóm:

Thứ nhất, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, khai thông và đạng hóa các nguồn lực, kênh dẫn vốn cho nền kinh tế.

Thứ hai, tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; nâng cao chất lượng, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi; vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 02 cấp

Thứ ba, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thứ tư, tập trung đầu tư, bảo đảm tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại; phát huy liên kết vùng, các cực tăng trưởng và khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới

Thứ năm, tạo đột phá thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ chiến lược

Thứ sáu, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Thứ bảy, phát triển đồng bộ văn hóa, xã hội, y tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe Nhân dân; phát triển thị trường lao động hiện đại

Thứ tám, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tăng cường bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; phát triển bền vững kinh tế biển

Thứ chín, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, lưỡng dụng, hiện đại

Thứ mười, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế; tổ chức thành công APEC 2027

Thứ mười một, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện; thống nhất tư duy, nhận thức và hành động; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội.