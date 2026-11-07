Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 7/11, với 467/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Nghị quyết xác định 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Mục tiêu là tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống nhân dân làm thước đo.

Nghị quyết cũng hướng đến mục tiêu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả; vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; Gắn kết hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, công tác dân vận, truyền thông chính sách.

Quốc hội đã quyết nghị các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân cả nước đạt từ 10%/năm trở lên như: GDP bình quân đầu người khoảng 6.100 USD, Tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) từ 11,5-12,5%, Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%...

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Bộ trưởng cho biết, các ý kiến tham gia của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết cơ bản thể hiện sự thống nhất, đồng tình cao, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực, khả thi và toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Chính phủ đã nghiêm túc tiếp thu để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, đồng thời đưa các ý kiến vào chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2027.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua đã được hoàn thiện với các mục tiêu, 45 chỉ tiêu chủ yếu và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số"...

Về mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Quốc hội đã thông qua. Trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương sẽ được phân công rõ ràng, gắn với tiến độ, thời hạn và kết quả thực hiện.

Các trọng tâm điều hành bao gồm: tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, khơi thông và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực; thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống, tạo đột phá từ các động lực tăng trưởng mới.

Cùng với đó, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động. Chính phủ cũng chú trọng phát triển mạnh các thành phần kinh tế, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân, nâng cao năng lực nội sinh, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Một định hướng khác được nhấn mạnh là gắn kết chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân. Thành quả tăng trưởng được đảm bảo lan tỏa sâu rộng, công bằng đến các vùng, miền và các tầng lớp nhân dân, để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

Đối với nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhận định, bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực năm 2027 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Giá năng lượng, nguyên vật liệu, chi phí vận tải tăng cao; chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn tiếp tục có những diễn biến khó lường, tạo áp lực đối với điều hành kinh tế vĩ mô trong nước. Chính phủ xác định giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên.

Về chính sách tài khóa, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh linh hoạt chính sách thuế, phí, nhất là thuế đối với xăng dầu, phù hợp với diễn biến thị trường và khả năng cân đối ngân sách nhà nước. Đồng thời, đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ để có phương án tiếp tục thực hiện phù hợp trong năm 2027; đẩy mạnh cải cách hệ thống thuế theo hướng hiện đại, minh bạch, mở rộng cơ sở thu và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Đối với chính sách tiền tệ, Chính phủ định hướng điều hành lãi suất, tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường; kiểm soát tăng trưởng tín dụng hợp lý, hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống.

Cùng với điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ, Chính phủ sẽ tăng cường phân tích, dự báo; chủ động xây dựng các kịch bản điều hành giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và điều chỉnh phù hợp các mặt hàng do Nhà nước quản lý giá. Qua đó, vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa kiểm soát lạm phát, củng cố ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước để tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.