Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 7/11/2026, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.
Quốc hội nghe trình bày về chủ trương đầu tư 03 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ.Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch; Thảo luận về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quoc-hoi-thong-qua-nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-post1400669.html