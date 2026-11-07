Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Quốc hội nghe trình bày về chủ trương đầu tư 03 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ.Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch; Thảo luận về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư 03 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Ảnh: Minh Đức/TTXVN