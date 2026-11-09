Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách trung ương năm 2027

Theo Nghị quyết được thông qua, tổng số thu ngân sách trung ương là 1.775.593 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách trung ương năm 2027 là 2.364.411 tỷ đồng. Trong đó, chi bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương là 408.747 tỷ đồng; chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực là 1.955.663 tỷ đồng.

Cụ thể, chi đầu tư phát triển là 757.200 tỷ đồng; chi dự trữ quốc gia, chi trả nợ lãi, chi viện trợ và chi cho vay là 138.493 tỷ đồng; chi thường xuyên (bao gồm chi cải cách tiền lương) là 980.970 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngân sách trung ương bố trí 10.000 tỷ đồng chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính ngân sách trung ương và 69.000 tỷ đồng dự phòng ngân sách trung ương.

Nghị quyết cũng bố trí 311.363 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách trung ương năm 2027 (Ảnh: Media Quốc hội).

Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, Nghị quyết quy định việc bố trí kinh phí tiền lương, các khoản đóng góp theo chế độ và thu nhập tăng thêm được bảo lưu theo Kết luận số 83 đối với số biên chế chưa được tổng hợp, giao tại Quyết định số 191 ngày 2/6/2026 của Ban Chấp hành Trung ương thuộc các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước ở Trung ương trước đây được áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù.

Kinh phí chi thường xuyên đối với các cơ quan, đơn vị này được bố trí theo định mức quy định tại Nghị quyết số 12/2026/UBTVQH16.

Đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nghị quyết cho phép bảo lưu tiền lương, thu nhập tăng thêm theo Kết luận số 83; nguồn kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Dự toán ngân sách cũng bố trí kinh phí cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Trung ương Đảng theo Báo cáo số 129/BC-CP ngày 16/10/2026 của Chính phủ.

Đối với nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã thực nộp ngân sách nhà nước năm 2025, Nghị quyết quy định bố trí dự toán chi thường xuyên cho lĩnh vực hoạt động kinh tế tương ứng với nguồn thu này. Cụ thể, Bộ Công an được bố trí 5.752,6 tỷ đồng, tương ứng 85% nguồn thu; 1.015,1 tỷ đồng còn lại, tương ứng 15%, được bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đối với nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô, sau khi trừ chi phí tổ chức thu, toàn bộ số thu được nộp ngân sách trung ương.

Trong đó, 5.215 tỷ đồng tương ứng 35% số thu, được bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Bên cạnh đó, 5.950 tỷ đồng từ nguồn 65% còn lại được bố trí để thực hiện công tác quản lý, bảo trì quốc lộ đã phân cấp cho địa phương.

Nghị quyết bố trí 30.000 tỷ đồng dự phòng nhằm bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp tình hình kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán. Chính phủ được giao chủ động điều hành khoản dự phòng này nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chi đã được dự toán và bảo đảm an toàn tài chính.