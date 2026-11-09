Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Phấn đấu thu ngân sách năm 2027 tăng 9,1% so với thực hiện năm 2026

Theo Nghị quyết, Quốc hội quyết nghị số thu ngân sách nhà nước năm 2027 là 3.334.338 tỷ đồng. Trong đó: thu ngân sách trung ương 1.775.593 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương 1.558.745 tỷ đồng.

Tổng số chi ngân sách nhà nước năm 2027 là 4.073.935 tỷ đồng. Trong đó, chi ngân sách trung ương 2.364.411 tỷ đồng. Con số này đã bao gồm dự toán 408.747 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách địa phương, dự toán 311.363 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Chi ngân sách địa phương là 1.709.524 tỷ đồng, không bao gồm chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu, bổ sung cân đối.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Ảnh: Khánh Duy

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 739.597 tỷ đồng, tương đương 4,5% GDP, gồm: bội chi ngân sách trung ương 588.818 tỷ đồng (3,6% GDP); bội chi ngân sách địa phương 150.779 tỷ đồng (0,9% GDP).

Quốc hội giao Chính phủ điều hành chính sách tài khóa chủ động, phối hợp linh hoạt, đồng bộ với chính sách tiền tệ và các chính sách khác nhằm bảo đảm nguồn lực cho tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn và ứng phó kịp thời với biến động trong nước, quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Ảnh: Phạm Thắng

Về thu ngân sách, Quốc hội yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế và chính sách thu theo hướng minh bạch, hiện đại, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy tăng trưởng. Đồng thời, tăng cường chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; mở rộng cơ sở thu, nhất là từ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và khai thác tài nguyên khoáng sản. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2027 tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026.

Trường hợp tình hình kinh tế - xã hội biến động hoặc có chính sách mới tác động đến nguồn thu, việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2027 của Trung ương và địa phương sẽ căn cứ vào dự toán điều chỉnh.

Quốc hội cũng yêu cầu thực hiện nghiêm Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương và Nghị quyết số 26/2026/QH16 của Quốc hội; không ban hành chính sách ưu đãi thuế vượt mức quy định của pháp luật, không phân cấp nguồn thu hoặc để lại nguồn thu ngân sách trung ương trái với Luật Ngân sách nhà nước và Kết luận số 93-KL/TW, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền cho chủ trương.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Ưu tiên bố trí vốn đầu tư công cho các dự án đang triển khai

Bên cạnh đó, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tập trung tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án, đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có tác động lan tỏa, bảo đảm triển khai ngay khi kế hoạch đầu tư công năm 2027 được giao.

Vốn đầu tư công phải được bố trí tập trung, ưu tiên các dự án đang triển khai để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Với dự án khởi công mới, cần đánh giá kỹ khả năng cân đối vốn, đặc biệt là nguồn thu tiền sử dụng đất, tránh đầu tư dàn trải, dở dang.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Quốc hội cũng yêu cầu điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang dự án có khả năng thực hiện, giải ngân nhưng thiếu vốn; đồng thời nâng cao chất lượng chuẩn bị, phê duyệt và lập kế hoạch triển khai các dự án ODA.

Cùng với đó, Chính phủ phải tăng cường kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra, giám sát việc phân bổ và sử dụng ngân sách, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Về quản lý nợ công, Quốc hội yêu cầu kiểm soát chặt bội chi ngân sách, vay nợ của địa phương và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ; tăng cường giám sát việc vay, sử dụng và trả nợ, kể cả các khoản vay nước ngoài và vay được Chính phủ bảo lãnh, chủ động đánh giá rủi ro để bảo đảm an toàn tài chính quốc gia.

Việc phát hành, mua lại, hoán đổi và thanh toán trái phiếu Chính phủ phải được điều hành linh hoạt về kỳ hạn, thời điểm, khối lượng và hình thức huy động, gắn với quản lý ngân quỹ nhằm giảm chi phí vay, hạn chế áp lực huy động vốn, bảo đảm an toàn nợ công và thanh khoản thị trường trái phiếu Chính phủ. Chi phí thực hiện phải nằm trong dự toán chi trả lãi của ngân sách trung ương năm 2027 đã được Quốc hội quyết định.

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