Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 9/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội làm việc tại Hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Quốc hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả, có 471/471 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, như vậy Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 gồm 6 Điều quy định về: Tổng số thu ngân sách nhà nước; tổng số chi ngân sách nhà nước năm 2027; bội chi ngân sách nhà nước năm 2027; phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; điều hành ngân sách nhà nước năm 2026; về thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội…

Về điều hành ngân sách nhà nước năm 2026, Nghị quyết của Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương điều hành ngân sách nhà nước năm 2026 chặt chẽ, chủ động, linh hoạt; phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; quản lý chi tiết kiệm, hiệu quả; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; kiểm soát bội chi, vay và trả nợ trong phạm vi được cấp có thẩm quyền quyết định.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chính phủ bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách trung ương từ số tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 của các Bộ, cơ quan trung ương theo quy định tại Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ. Đối với số tiết kiệm từ chi thường xuyên của địa phương, cho phép sử dụng để chi các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2026 (phần kinh phí yêu cầu địa phương đảm bảo), số còn lại dành chi cho các dự án hạ tầng trọng điểm, trường hợp không sử dụng hết trong năm 2026 thì được chuyển nguồn sang năm 2027 để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ này.

Nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 dành để xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền (bao gồm cả số vốn đã phân bổ nhưng chưa sử dụng hết và số vốn chưa phân bổ) được chuyển sang năm 2027 để tiếp tục thực hiện.

Về thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội (Điều 4), Nghị quyết của Quốc hội quyết nghị: Bố trí dự toán chi cải cách tiền lương năm 2027 theo đề xuất của Chính phủ tại Báo cáo số 129/BC-CP ngày 16 tháng 10 năm 2026. Chính phủ chỉ đạo sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế theo quy định.

Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách tiền lương, bao gồm: thu tiền thuê đất được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế; cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.

Kinh phí cải cách tiền lương ngân sách trung ương giao cho các cơ quan, đơn vị hoặc bổ sung cho ngân sách địa phương cuối năm không sử dụng hết (bao gồm cả năm 2026), thực hiện hoàn trả nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và không sử dụng cho mục đích khác.

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 cũng giao Chính phủ điều hành chính sách tài khóa chủ động, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách khác, bảo đảm nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến động bất thường của chính trị - kinh tế thế giới và trong nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước.

Trường hợp kinh tế-xã hội có biến động hoặc ban hành thêm các chính sách tác động tới thu ngân sách nhà nước, việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2027 của Trung ương và địa phương theo dự toán điều chỉnh.

Trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, tiết kiệm ngay khi phân bổ ngân sách từ đầu năm 5% chi đầu tư công để bổ sung cho các dự án trọng điểm, cấp thiết và 10% chi thường xuyên (ngoài tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương, các khoản chi lương, có tính chất tiền lương và các khoản chi cho con người) để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội. Đồng thời, quản lý chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương, nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ…

Về giám sát và kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết, Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Kiểm toán nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tiến hành kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết này bảo đảm đúng quy định của pháp luật./.