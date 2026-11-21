Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Với 491/492 ĐBQH biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 98,4%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rà soát, tiếp thu các ý kiến của ĐBQH, tập trung làm rõ trách nhiệm thực hiện, tiến độ và cơ chế giám sát đối với các nhiệm vụ được giao.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Phạm Thắng

Trong lĩnh vực tài chính, liên quan đề nghị bổ sung giải pháp sớm triển khai hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết vấn đề này đang được xem xét trong quá trình sửa đổi Luật Nhà ở.

Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy, Quỹ Nhà ở Trung ương gặp khó khăn trong bố trí quỹ đất, quản lý, vận hành và có sự chồng lấn chức năng với Quỹ Nhà ở địa phương. Vì vậy, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) được xây dựng theo hướng chỉ duy trì Quỹ Nhà ở do UBND cấp tỉnh thành lập, không tiếp tục quy định Quỹ Nhà ở Trung ương.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày Báo cáo. Ảnh: Quang Khánh

Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung nội dung này vào Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, xử lý các dự án chậm tiến độ và điều chuyển vốn, các nội dung này cơ bản đã được thể hiện tại mục 2.1 của dự thảo Nghị quyết. Đối với các dự án BT tồn đọng, Chính phủ đã ban hành các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời đặt ra yêu cầu công khai, minh bạch, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và phòng ngừa thất thoát, lãng phí.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Khánh Duy

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, liên quan đến kiến nghị sớm phủ sóng tại 215 thôn, bản còn lõm sóng di động, theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, đến ngày 12/11/2026, các doanh nghiệp viễn thông đã hoàn thành phủ sóng tại toàn bộ các địa bàn này. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung nhiệm vụ đã hoàn thành vào dự thảo Nghị quyết.

Các kiến nghị về hoàn thiện cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo, khoán chi, đánh giá sản phẩm đầu ra, nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm và đánh giá chuyển đổi số theo hiệu quả khai thác, chất lượng dữ liệu cũng cơ bản đã được bao quát tại mục 2.2 của dự thảo.

Trước ý kiến đề nghị xác định rõ trách nhiệm của Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành; quy định cụ thể kế hoạch triển khai, thời hạn hoàn thành và cơ chế báo cáo kết quả có số liệu kiểm chứng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, mục 3 của dự thảo đã xác định trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Đồng thời, dự thảo giao Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp, báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện; làm rõ những nhiệm vụ chưa hoàn thành, nguyên nhân và trách nhiệm liên quan. Qua đó, tạo cơ sở để Quốc hội giám sát tiến độ, đánh giá thực chất kết quả thực hiện các nội dung đã được chất vấn và cam kết tại nghị trường.