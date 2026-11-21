Các đại biểu vỗ tay tán dương khi Quốc hội thông qua Nghị quyết (Ảnh: Quang Vinh)

Thực hiện chấm điểm, công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công

Cụ thể, đối với lĩnh vực tài chính, Quốc hội yêu cầu, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thành việc phân bổ chi tiết số vốn đầu tư công năm 2026 còn lại theo quy định, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc tạm ứng, thu hồi tạm ứng, rà soát, phân loại, thu hồi dứt điểm các khoản tạm ứng tồn đọng, kéo dài, xử lý trách nhiệm của đơn vị chậm hoàn ứng theo quy định.

Thực hiện chấm điểm, công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công; các bộ, ngành, địa phương kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân, không đáp ứng tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, lấy kết quả giải ngân và hiệu quả thực hiện dự án là một trong các căn cứ bố trí kế hoạch vốn năm 2027, gắn kết quả giải ngân với khối lượng hoàn thành, chất lượng và hiệu quả đầu tư, hạn chế tối đa việc chuyển nguồn vốn sang năm sau.

Nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Trước ngày 31/12/2027, xử lý dứt điểm tồn đọng, vướng mắc đối với các dự án BT chuyển tiếp áp dụng theo Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP ngày 07/4/2026 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 47/2026/NQ-CP ngày 10/11/2026 quy định về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT). Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền thành lập Quỹ Phát triển dự án PPP kết hợp vốn ngân sách và vốn của định chế tài chính quốc tế, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý dứt điểm hồ sơ hoàn thuế tồn đọng, bảo đảm hoàn thuế đúng thời hạn; tăng cường phân loại rủi ro, ứng dụng công nghệ, rút ngắn thời gian hoàn thuế. Chậm nhất quý I năm 2028, hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, làm sạch mã số thuế; khẩn trương hoàn thiện cơ chế xử lý nghĩa vụ tài chính của người nộp thuế đã ngừng hoạt động làm cơ sở đóng mã số thuế, bảo đảm người nộp thuế không bị treo, khóa mã số thuế do lỗi đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan.

Vận hành hiệu quả Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia trong năm 2027

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, Quốc hội đề nghị, trong năm 2027, hoàn thiện, vận hành hiệu quả Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia; rà soát, hoàn thiện khung pháp lý cho các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và địa phương; phối hợp hoàn thiện cơ chế huy động vốn của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân cho thương mại hóa công nghệ và theo dõi riêng vốn cam kết, vốn thực góp của doanh nghiệp, đánh giá bằng kết quả ứng dụng và doanh thu thương mại hóa.

Trong quý I năm 2027, ban hành bộ chỉ số đánh giá hiệu quả định lượng để giám sát, đánh giá kết quả đầu ra và quy định về hoạt động, cơ chế vận hành dùng chung của các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Khẩn trương hướng dẫn áp dụng quy định về tự định giá quyền sở hữu trí tuệ; phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch, hỗ trợ định giá một số trường hợp cụ thể. Tăng cường đầu tư nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong xử lý đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, không để tồn đọng đơn.

Tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu; phối hợp khắc phục tình trạng chậm triển khai các nền tảng số dùng chung, đầu tư phân tán, trùng lặp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

Trước ngày 31/12/2026, các cơ quan chủ quản nền tảng số dùng chung công bố rõ phạm vi nghiệp vụ, chức năng và tiến độ cung cấp để các bộ, ngành, địa phương xác định phần sử dụng chung, phần được chủ động đầu tư, phát triển, phần cần tích hợp, tránh trùng lặp; trước ngày 29/01/2027, các bộ, ngành, địa phương hoàn thành Khung kiến trúc số.

Trong quý II năm 2027, hoàn thành rà soát, bổ sung dữ liệu nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa vào sử dụng công cụ cảnh báo nhiệm vụ trùng lặp. Trong năm 2027, hoàn thành kết nối, khai thác 100% (12/12) cơ sở dữ liệu trọng yếu và 104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành về Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Đến năm 2030, hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân. Chú trọng hướng dẫn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ cấp xã. Đẩy mạnh phát triển các nền tảng và ứng dụng số hỗ trợ người yếu thế tiếp cận thuận lợi các dịch vụ an sinh và dịch vụ công.