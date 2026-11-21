Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh:Quochoi.vn.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 21/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy với 491/492 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 98,40% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Theo Nghị quyết, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực được chất vấn.

ĐẨY NHANH GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG, KỊP THỜI THÁO GỠ “ĐIỂM NGHẼN”

Đối với lĩnh vực tài chính, Nghị quyết yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, “điểm nghẽn” trong tổ chức thực hiện. Bảo đảm phân bổ vốn kịp thời, sử dụng hiệu quả nguồn lực theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Đặc biệt, Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng chuẩn bị và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư; nhất là các dự án trọng điểm, dự án có tác động lan tỏa và dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, giảm tối đa thủ tục, thời gian chuẩn bị dự án sử dụng vốn ODA…

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh:Quochoi.vn.

Nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Trước ngày 31/12/2027, xử lý dứt điểm tồn đọng, vướng mắc đối với các dự án BT chuyển tiếp áp dụng theo Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP ngày 07/4/2026 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 47/2026/NQ-CP ngày 10/11/2026 quy định về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền thành lập Quỹ Phát triển dự án PPP kết hợp vốn ngân sách và vốn của định chế tài chính quốc tế, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

HOÀN THÀNH RÀ SOÁT, CHUẨN HÓA DỮ LIỆU, "LÀM SẠCH" MÃ SỐ THUẾ

Về quản lý thuế, Nghị quyết yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách, phương pháp quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, nhà cung cấp nước ngoài; phối hợp với các cơ quan liên quan yêu cầu các chủ quản nền tảng thương mại điện tử thực hiện việc xác thực điện tử danh tính người bán và người livestream bán hàng từ ngày 01/01/2027 theo quy định của Nghị định số 248/2026/NĐ-CP.

Đại biểu Quốc hội tán thành cao thông qua Nghị quyết về chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh:Quochoi.vn.

Cùng với đó, Quốc hội yêu cầu thực hiện quản lý thuế theo mức độ rủi ro, tập trung kiểm tra các đối tượng, lĩnh vực có nguy cơ thất thu cao; xử lý nghiêm hành vi mua bán trái phép hóa đơn; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện phương thức quản lý thuế mới, giảm chi phí tuân thủ.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý dứt điểm hồ sơ hoàn thuế tồn đọng, bảo đảm hoàn thuế đúng thời hạn; tăng cường phân loại rủi ro, ứng dụng công nghệ, rút ngắn thời gian hoàn thuế.

Chậm nhất quý I năm 2028, hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, làm sạch mã số thuế; khẩn trương hoàn thiện cơ chế xử lý nghĩa vụ tài chính của người nộp thuế đã ngừng hoạt động làm cơ sở đóng mã số thuế, bảo đảm người nộp thuế không bị treo, khóa mã số thuế do lỗi đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan.

Nghị quyết cũng nêu rõ nghiên cứu ban hành khung pháp lý và hướng dẫn thực hiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) trong chứng khoán, phấn đấu đến năm 2030 vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP và tăng trưởng thị trường chứng khoán phái sinh 20% - 30% mỗi năm.

Bên cạnh đó, Nghị quyết yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định, bình đẳng, giảm chi phí tuân thủ. Tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất còn hiệu lực; nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp cho năm 2027 trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước…

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, Nghị quyết yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồng bộ thể chế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành. Trong năm 2027, hoàn thiện, vận hành hiệu quả Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia; rà soát, hoàn thiện khung pháp lý cho các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và địa phương…