Trước khi Quốc hội biểu quyết, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đã báo cáo Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga. Ảnh: Media Quốc hội.

Theo đó, ngày 17/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi dự thảo Nghị quyết xin ý kiến đại biểu qua App Quốc hội. Đến 11h30 ngày 19/11/2026, đa số ý kiến nhận được thống nhất hoàn toàn với dự thảo, bên cạnh một số góp ý cụ thể.

Đối với lĩnh vực tài chính, có ý kiến đề nghị bổ sung giải pháp sớm triển khai hiệu quả Quỹ nhà ở quốc gia. Giải trình nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội đã quy định thành lập Quỹ nhà ở quốc gia, gồm Quỹ nhà ở Trung ương và Quỹ nhà ở địa phương. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 302/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Tuy nhiên, việc đầu tư, tạo lập nhà ở của Quỹ nhà ở trung ương gặp khó khăn về bố trí quỹ đất, quản lý vận hành và có sự chồng lấn chức năng, nhiệm vụ với Quỹ nhà ở địa phương. Do đó, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) được xây dựng theo hướng chỉ quy định Quỹ nhà ở do UBND cấp tỉnh thành lập, không tiếp tục quy định Quỹ nhà ở Trung ương. Vì nội dung này đang được rà soát, hoàn thiện trong quá trình sửa đổi Luật Nhà ở, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung vào dự thảo Nghị quyết.

Một số ý kiến khác đề nghị bổ sung nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, không đồng nhất tỷ lệ giải ngân với hiệu quả đầu tư; phân loại, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với các dự án chậm tiến độ và việc điều chuyển vốn phải căn cứ khả năng giải ngân, hiệu quả dự án. Đối với các dự án BT tồn đọng, cần công khai phương án xử lý, không hợp thức hóa sai phạm, không làm thất thoát tài sản công.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, các nội dung nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, xử lý dự án chậm tiến độ và điều chuyển vốn đã cơ bản được thể hiện tại mục 2.1 của dự thảo. Đối với dự án BT tồn đọng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP ngày 7/4/2026, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 47/2026/NQ-CP ngày 10/11/2026, quy định cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án BT chuyển tiếp, trong đó có yêu cầu công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và phòng ngừa thất thoát, lãng phí. Vì vậy, cơ quan này đề nghị giữ nguyên dự thảo.

Với 491/492 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội.

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, có ý kiến đề nghị bổ sung nhiệm vụ sớm hoàn thành phủ sóng di động tại 215 thôn, bản còn lõm sóng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, tính đến ngày 12/11/2026, các doanh nghiệp viễn thông đã hoàn thành phủ sóng di động cho toàn bộ 215 thôn, bản còn lại. Do kiến nghị đã được thực hiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung nội dung này.

Đại biểu cũng đề nghị hoàn thiện cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo, khoán chi và đánh giá theo sản phẩm đầu ra; bảo đảm quản trị minh bạch, đánh giá hiệu quả các quỹ đầu tư mạo hiểm. Đồng thời, cần đánh giá chuyển đổi số theo hiệu quả khai thác, chất lượng dữ liệu; có cơ chế kiểm soát, bảo đảm an toàn dữ liệu và trách nhiệm của người có thẩm quyền khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khu vực công.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, các nội dung này đã cơ bản được bao quát tại mục 2.2 của dự thảo Nghị quyết nên đề nghị giữ nguyên.

Về một số nội dung chung, đại biểu đề nghị rà soát dự thảo bảo đảm bám sát vấn đề chất vấn, xác định rõ những nhiệm vụ Chính phủ, các Bộ trưởng cần thực hiện. Các chỉ tiêu, mốc thời gian phải có căn cứ để theo dõi, giám sát tiến độ và đánh giá kết quả.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, dự thảo được xây dựng trên cơ sở nội dung chất vấn, trả lời chất vấn, báo cáo của các bộ, ngành, cam kết của thành viên Chính phủ và kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại phiên chất vấn. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mốc thời gian đã được rà soát, xác định trên cơ sở kết quả chất vấn và tài liệu liên quan, bảo đảm rõ yêu cầu, trách nhiệm thực hiện và có căn cứ giám sát, đánh giá.

Dự thảo cũng đã được gửi lấy ý kiến các bộ, ngành và cơ quan của Quốc hội liên quan trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các đại biểu tham gia phiên họp sáng 21/11. Ảnh: Media Quốc hội.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị quy định rõ thời hạn ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết, yêu cầu Chính phủ báo cáo Quốc hội bằng kết quả cụ thể, có số liệu kiểm chứng, chỉ rõ nhiệm vụ hoàn thành, chưa hoàn thành, nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mục 3 của dự thảo đã xác định trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện, cũng như thời hạn báo cáo Quốc hội. Việc xây dựng kế hoạch triển khai thuộc trách nhiệm của Chính phủ và các bộ, ngành, phù hợp với tính chất từng nhiệm vụ và các mốc thời gian đã xác định.

Đồng thời, dự thảo giao Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp, báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện. Qua đó, làm cơ sở giám sát tiến độ, đánh giá kết quả, xác định nhiệm vụ chưa hoàn thành, nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

Đối với một số góp ý về kỹ thuật văn bản, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết đã nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trong dự thảo Nghị quyết.