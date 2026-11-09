Quốc hội thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2027

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2027. Ảnh: Khánh Duy

Ngân sách trung ương bổ sung cân đối 408.747 tỷ đồng cho ngân sách địa phương

Nghị quyết quy định tổng số thu ngân sách trung ương là 1.775.593 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách trung ương là 2.364.411 tỷ đồng.

Trong đó, chi bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương là 408.747 tỷ đồng; chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực là 1.955.663 tỷ đồng.

Trong cơ cấu chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực, chi thường xuyên (bao gồm cả chi cải cách tiền lương) chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 980.970 tỷ đồng. Tiếp đến là chi đầu tư phát triển 757.200 tỷ đồng. Chi dự trữ quốc gia, trả nợ lãi, viện trợ và cho vay là 138.493 tỷ đồng; dự phòng ngân sách trung ương 69.000 tỷ đồng và chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính ngân sách trung ương 10.000 tỷ đồng.

Quốc hội quyết định toàn bộ nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô (sau khi trừ chi phí tổ chức thu) nộp ngân sách trung ương. Việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương được bố trí như sau: 5.215 tỷ đồng, tương ứng 35% số thu, để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ thuộc phạm vi quản lý của địa phương; 5.950 tỷ đồng từ nguồn 65% còn lại để thực hiện công tác quản lý, bảo trì quốc lộ đã phân cấp cho địa phương.

Trong năm 2027, cũng bố trí 30.000 tỷ đồng dự phòng nhằm bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán. Chính phủ được giao chủ động điều hành nguồn dự phòng này nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chi đã được dự toán và bảo đảm an toàn tài chính.

Các ĐBQH tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; tuân thủ điều kiện và thứ tự ưu tiên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, các nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, bố trí đủ vốn theo tiến độ cho các dự án đầu tư công đặc biệt, dự án đầu tư công khẩn cấp, các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia; hoàn trả vốn ứng trước (nếu có); các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa được bố trí đủ vốn; các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài…

Sau khi được giao kế hoạch đầu tư công năm 2027, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải rà soát, bảo đảm phân bổ chi tiết vốn cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ giao, đúng quy định pháp luật. Hạn chế xây dựng trụ sở, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội đối với các dự án đầu tư công theo yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 26/2026/QH16 của Quốc hội.

Bảo đảm không phát sinh chính sách thu mới

Trước đó, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết dự toán phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, mức tăng thu ngân sách trung ương được xây dựng khoảng 9,1% so với năm 2026, bảo đảm không phát sinh chính sách thu mới, tránh tạo thêm áp lực cho doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027. Ảnh: Phạm Thắng

Riêng với nguồn thu từ tiền sử dụng đất, do thị trường hiện còn khó khăn và có tính bất định, các dự án sử dụng nguồn thu này phải bám sát tiến độ thu thực tế, tránh tình trạng thi công dàn trải, dở dang.

Về giải ngân kinh phí dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, năm 2026, tổng ngân sách bố trí là 104,4 nghìn tỷ đồng, nhưng tỷ lệ giải ngân hiện mới đạt 42,4%. Nguyên nhân do lĩnh vực này có tính chuyên môn cao, quy mô chi tăng nhanh, trong khi việc xác định phạm vi chi và hoàn thiện thủ tục dự án còn lúng túng. Thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo rút gọn thủ tục, đẩy mạnh khoán chi quản lý theo kết quả đầu ra.

Về dự toán ngân sách chưa phân bổ chi tiết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, một số khoản chưa phân bổ còn lớn, gồm: 242 nghìn tỷ đồng chi đầu tư công; 47,2 nghìn tỷ đồng chi đầu tư phát triển khác; 165,6 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên; 80 nghìn tỷ đồng chi cải cách tiền lương và 29 nghìn tỷ đồng dành cho các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chính phủ cam kết khẩn trương hoàn thiện thủ tục để phân bổ các khoản kinh phí này hợp lý; đồng thời nghiên cứu quy định rõ thời hạn phân bổ trong dự án Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất.