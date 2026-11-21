Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Chiều 21/11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Triển khai đồng bộ giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2027

Theo Nghị quyết, Quốc hội đã thông qua 38 luật, 18 nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật. Đồng thời, thống nhất lùi thời điểm xem xét, thông qua 5 dự án luật, bộ luật sang Kỳ họp thứ 3, gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi), Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Bưu chính (sửa đổi), Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đồng hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, sự cố gắng, nỗ lực vào cuộc, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2026, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030.

Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình, triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, khắc phục các hạn chế, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2027.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng thời, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tệ nạn xã hội, lừa đảo, đánh bạc trên không gian mạng; kết hợp chặt chẽ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống ma túy với công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; nhân rộng các mô hình địa bàn không ma túy, bảo đảm hiệu quả, bền vững; tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, trốn thuế, chuyển giá, buôn bán người...

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết là Quốc hội thống nhất cho phép kéo dài thời gian áp dụng các nghị định, nghị quyết quy phạm pháp luật đã được Chính phủ ban hành theo thẩm quyền quy định tại Điều 4 của Nghị quyết số 206/2025/QH15, Điều 13 của Nghị quyết số 190/2025/QH15, Điều 32 của Luật Tổ chức Chính phủ và Điều 54 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương kể từ thời điểm các văn bản này hết hiệu lực theo quy định cho đến khi luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc nghị định, nghị quyết của Chính phủ có quy định khác về nội dung có liên quan được ban hành và có hiệu lực thi hành, tối đa đến hết ngày 31/12/2027.

Giao Chính phủ rà soát, ban hành trước ngày 1/3/2027 danh mục nghị quyết của Chính phủ đã được ban hành theo Nghị quyết số 206/2025/QH15 được kéo dài hiệu lực; đối với các nội dung không còn phù hợp trong các nghị quyết, cần kịp thời bãi bỏ và có quy định chuyển tiếp chặt chẽ để việc chấm dứt hiệu lực không phát sinh vướng mắc;

Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, hoàn thiện và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 96-KL/TW ngày 20/9/2026 của Bộ Chính trị về định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Đồng ý kết thúc giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội đối với Dự án Hồ chứa nước Sông Than, tỉnh Khánh Hòa.

Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...

Ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 2026-2035, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo ban hành đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện; đồng thời giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2027 cho các Chương trình cùng thời điểm với giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu số dùng chung để theo dõi nguồn lực, tiến độ và kết quả thực hiện các Chương trình, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và giám sát.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Thống nhất không thực hiện tổng kết Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 260/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2028...

Căn cứ kết luận của cấp có thẩm quyền tại Công văn số 5828-CV/VPTW ngày 17/10/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng, thống nhất Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi được áp dụng các cơ chế, chính sách đang được áp dụng đối với khu thương mại tự do tại thành phố Hải Phòng, tại thành phố Đà Nẵng và các cơ chế, chính sách, ưu đãi cao nhất theo quy định của Luật Phát triển đô thị, bao gồm cả khoản 6 Điều 1 của Luật Phát triển đô thị; giao Chính phủ xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách áp dụng cho Khu kinh tế Dung Quất, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng nhằm đáp ứng ngay yêu cầu về lọc, hóa dầu, đóng tàu, dự trữ chiến lược, phát triển năng lượng quốc gia. Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2028 và kỳ họp cuối năm 2030 về kết quả thực hiện.

Về việc xử lý các vướng mắc trong việc chấp hành nghĩa vụ ngân sách nhà nước của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh theo Tờ trình số 131/TTr-CP ngày 11/11/2026, Quốc hội thống nhất với việc xử lý nội dung này theo giải trình, tiếp thu của Chính phủ. Giao Kiểm toán nhà nước kiểm toán trước khi thực hiện cơ chế đặc thù để xử lý các vướng mắc trong việc chấp hành nghĩa vụ ngân sách nhà nước của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh...

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, chính quyền địa phương các cấp, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết này.