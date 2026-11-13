Quốc hội thông qua Nghị quyết kết thúc thực hiện hai nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh

Tiếp tục Kỳ họp thứ Hai, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc kết thúc thực hiện Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc kết thúc thực hiện Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết bằng hình thức điện tử. Kết quả, có 466 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó 465 đại biểu tán thành (bằng 93,19% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nghị quyết nêu rõ, Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và sự đồng thuận, ủng hộ to lớn của Nhân dân cả nước trong triển khai các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Theo Nghị quyết, tuyến đường hoàn thành mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương khu vực phía Tây Tổ quốc, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Nghị quyết của Quốc hội giao Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một số nhiệm vụ.

Trước hết, hoàn thành thi công, nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác các dự án thành phần còn lại, bảo đảm chất lượng, an toàn công trình; khắc phục các tồn tại, hạn chế theo kết luận của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu nếu tiếp tục để xảy ra chậm trễ.

Theo đó, Dự án đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe chính thức kết thúc vào năm 2027, đồng thời hoàn thành công tác quyết toán theo đúng quy định của pháp luật. Giải quyết các tồn tại về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm sinh kế lâu dài, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân vùng dự án.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Chính phủ nghiên cứu lồng ghép đồng bộ việc đầu tư hoàn thiện hệ thống đường gom, hầm chui, đường kết nối dân sinh và hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 theo Nghị quyết số 46/2026/QH16; bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng, hạch toán rõ từng nguồn vốn, tránh trùng lặp, chồng chéo.

Đối với các dự án BOT trên tuyến, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ dứt điểm vướng mắc theo quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Bên cạnh đó, cân đối, bố trí nguồn lực cho công tác duy tu, bảo trì nhằm bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao độ bền vững của công trình; tăng cường quản lý, bảo vệ chặt chẽ hành lang an toàn giao thông đường bộ và quỹ đất đã cắm mốc lộ giới để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông sau này. Chính phủ rà soát, cân đối bố trí và huy động nguồn vốn đầu tư để tiếp tục triển khai các đoạn đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch được duyệt.

Chính phủ có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tại kỳ họp đầu năm 2028.

Nghị quyết cũng nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.