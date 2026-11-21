Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/1/2027. Theo đó, hơn 40 km² diện tích tự nhiên và 1.057 người thuộc xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ được chuyển về Hà Nội quản lý.

Quốc hội giao Chính phủ, HĐND, UBND TP. Hà Nội, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ cùng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, bảo đảm ổn định bộ máy, đời sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo hai địa phương bàn giao, tiếp nhận địa bàn, dân cư, đất đai, rừng, tài sản, công trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan.

Trong đó, hồ sơ, dữ liệu phục vụ quản lý địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng phải được bàn giao trước ngày 1/1/2027, bảo đảm hoạt động quản lý không bị gián đoạn.

Hai địa phương cũng phải hoàn thiện hồ sơ địa giới hành chính, rà soát và điều chỉnh các quy hoạch liên quan theo quy định.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Quang Khánh

Theo Nghị quyết, các văn bản, giấy tờ liên quan đến khu vực điều chỉnh địa giới hành chính được cấp trước ngày 1/1/2027 vẫn có giá trị sử dụng nếu còn hiệu lực. Người dân được tiếp tục sử dụng đến khi hết hạn hoặc có quyết định sửa đổi, thay thế, thu hồi, hủy bỏ của cơ quan có thẩm quyền.

Từ ngày 1/1/2027, khu vực chuyển từ Phú Thọ về Hà Nội sẽ được áp dụng các chế độ, chính sách của TP. Hà Nội.

Trước đó, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các ĐBQH về hồ sơ Đề án chủ trương điều chỉnh địa giới giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các ĐBQH về hồ sơ Đề án chủ trương điều chỉnh địa giới giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hồ Long

Theo Bộ trưởng, việc xác định ranh giới điều chỉnh đã được thực hiện trên cơ sở đối chiếu hồ sơ địa giới, hiện trạng quản lý, sử dụng đất và các tài liệu liên quan.

Về tổ chức thực hiện, Bộ trưởng cho biết, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Chính phủ sẽ chỉ đạo UBND TP. Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch triển khai.

Trong đó tập trung quản lý, bảo vệ chặt chẽ Vườn Quốc gia Ba Vì, bảo đảm việc điều chỉnh địa giới không nhằm mở rộng quỹ đất đô thị, không chuyển mục đích sử dụng đất hay loại rừng, và các dự án du lịch chỉ được triển khai khi đúng quy hoạch cùng quy định pháp luật.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Đồng thời, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và ổn định đời sống nhân dân. Trong đó, 243 hộ với 1.057 nhân khẩu chuyển về khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì (thuộc TP. Hà Nội) không phải di dời nếu không có mặt bằng mới.

Các chính sách với đồng bào dân tộc Mường, Dao, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được chuyển tiếp liên tục; các loại giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng mà không bắt buộc cấp đổi đồng loạt.