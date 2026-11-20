Quốc hội Khóa XVI

Sáng 20/11, Quốc hội đã thông qua Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) với 475/482 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: QH

Nâng tiền đặt trước ngăn trục lợi

Trước khi biểu quyết, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, về tiền đặt trước (Điều 35), có ý kiến đề nghị bổ sung số liệu về bỏ cọc, đánh giá tác động của mức tiền đặt trước 20%-50%, vì mức cao có thể hạn chế người có nhu cầu thực sự.

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Luật đã bổ sung khoản 10 Điều 35 giao Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí xác định mức tiền đặt trước cụ thể trong khung luật định, bảo đảm phù hợp với tính chất từng loại tài sản, điều kiện thực tiễn tại từng địa phương, không tạo rào cản bất hợp lý về tiền đặt trước đối với người tham gia đấu giá.

Qua thống kê nhanh tại 16 tỉnh, thành phố thường xuyên phát sinh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất ở, các quy định về nâng mức tiền đặt trước, hủy kết quả trúng đấu giá và cấm tham gia đấu giá theo Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP đã bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt, số lượng người trúng đấu giá bỏ cọc giảm đáng kể

Bộ trưởng cho biết, tại Thanh Hóa, sau khi áp dụng mức tiền đặt trước bằng 50% giá khởi điểm, số thửa, lô đất bị hủy kết quả do người trúng không nộp tiền đã giảm mạnh từ 377 trường hợp trong năm 2025 xuống còn 82 trường hợp trong 9 tháng đầu năm 2026; trong khi tổng số thửa, lô đưa ra đấu giá tăng từ 1.129 lên 3.889 trường hợp.

Tương tự, tại tỉnh Quảng Trị, số trường hợp bị hủy kết quả cũng giảm từ 35 xuống còn 11 trường hợp.

Vì vậy, Chính phủ đề nghị giữ khung tiền đặt trước từ 20% đến 50% giá khởi điểm đối với đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân nhằm khắc phục tình trạng trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc, gây tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản.

Các đại biểu làm việc tại hội trường. Ảnh: QH

Bổ sung 2 trường hợp bị cấm đấu giá

Về các biện pháp cấm tham gia đấu giá (Điều 58), tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, bên cạnh trường hợp vi phạm nghĩa vụ thanh toán dẫn đến hủy quyết định phê duyệt kết quả đấu giá, Luật đã bổ sung hai trường hợp bị cấm tham gia đấu giá gồm từ chối kết quả trúng đấu giá và từ chối ký biên bản đấu giá.

Về người tham dự phiên đấu giá được coi là đồng ý trả giá bằng giá khởi điểm (khoản 3 Điều 36), người tham dự đấu giá đã tự nguyện đăng ký, biết trước giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá và nộp tiền đặt trước nên việc coi họ đồng ý trả giá bằng giá khởi điểm là gắn quyền với trách nhiệm.

Theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, quy định này nhằm ngăn tình trạng nhiều người tham gia nhưng đồng loạt không trả giá để làm cuộc đấu giá không thành, tạo điều kiện dìm giá.

Trường hợp nhiều người cùng chấp nhận giá khởi điểm mà không có ai trả cao hơn, việc bốc thăm được thực hiện công khai, bình đẳng dưới sự giám sát của người có tài sản đấu giá.

Nếu tất cả người tham dự từ chối bốc thăm, cuộc đấu giá không thành và người từ chối bị xử lý tiền đặt trước theo quy định.

Đấu giá trực tuyến đã cấp hơn 1.000 tài khoản

Về đấu giá trực tuyến và Hệ thống đấu giá trực tuyến (khoản 5, khoản 7 Điều 37), tiếp thu ý kiến đại biểu, Luật đã được chỉnh lý theo hướng không quy định cố định ngưỡng 200 triệu đồng trong Luật mà giao Chính phủ quy định mức giá khởi điểm hoặc tổng giá khởi điểm của tài sản thuộc diện bắt buộc đấu giá trực tuyến qua Hệ thống đấu giá trực tuyến, bảo đảm phù hợp với điều kiện hạ tầng và thực tiễn.

Dự thảo Nghị định đã quy định trách nhiệm của tổ chức vận hành về an toàn thông tin, quản lý dữ liệu, ghi nhận hoạt động đấu giá và xử lý sự cố kỹ thuật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia.

Theo số liệu thống kê, từ khi đưa vào vận hành vào tháng 9/2026 đến nay, Hệ thống đấu giá trực tuyến đã cấp 1.071 tài khoản. Hệ thống đã niêm yết 202 thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá, tương ứng với 202 lô tài sản, có tổng giá khởi điểm hơn 1.129 tỷ đồng.

Ngoài ra, hệ thống đã đăng tải 63 thông báo đấu giá và tổ chức thành công 5 cuộc đấu giá. Tổng giá trúng đấu giá đạt hơn 16,5 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm hơn 3,9 tỷ đồng.

Qua đó cho thấy Hệ thống đấu giá trực tuyến đã bước đầu đáp ứng yêu cầu về đấu giá trực tuyến theo quy định.

Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) gồm 7 Chương, 66 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027, trừ quy định tại khoản 2, Điều 65 của Luật này.