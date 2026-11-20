Quốc hội Khóa XVI

Chiều 20/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), với 92,18% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Luật gồm 6 chương, 131 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2028, trừ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 131.

Trước khi biểu quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang trình bày báo cáo tóm tắt các nội dung lớn đã được tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện trong dự thảo luật.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trình bày Báo cáo tóm tắt các nội dung đã được tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Ảnh QH.

Có thể thực hiện công việc phục vụ cộng đồng thay cho phạt tiền

Một điểm đáng chú ý, luật vừa được Quốc hội thông qua bổ sung biện pháp “thực hiện công việc phục vụ cộng đồng” thay thế hình thức phạt tiền.

Biện pháp này được áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính bị phạt tiền từ 5 triệu đồng trở xuống, đã nhận lỗi và tự nguyện đề nghị được thực hiện biện pháp thay thế, bảo đảm phù hợp với Công ước mà Việt Nam là thành viên.

Bên cạnh đó, luật đã rà soát quy định về mức phạt tiền tối đa và thời hiệu xử phạt trong từng lĩnh vực. Theo đó, thời hiệu xử phạt 3 năm, mức phạt tiền tối đa 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và 3 tỷ đồng đối với tổ chức chỉ được quy định trong một số lĩnh vực có tính chất phức tạp, mức độ, quy mô, hậu quả vi phạm lớn, cần nhiều thời gian xác minh, phân tích, kiểm định, giám định.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) với đa số đại biểu Quốc hội tán thành. Ảnh QH.

Luật cũng giảm thời hiệu xử phạt xuống 1 năm trong một số lĩnh vực như bảo vệ môi trường, trật tự, an toàn giao thông đường bộ, giao thông đường thủy nội địa và hàng hải.

Một nội dung khác được chỉnh lý là bỏ quy định về việc sử dụng các khoản tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính sau khi nộp ngân sách nhà nước để hỗ trợ hoạt động xử phạt và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Siết điều kiện áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử lý vi phạm

Đáng chú ý, luật chỉnh lý theo hướng không coi tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp cưỡng chế mà là biện pháp bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế. Biện pháp này được áp dụng khi người đang bị cưỡng chế hoặc người đại diện cho tổ chức đang bị cưỡng chế có nguy cơ bỏ trốn và xét thấy cần ngăn chặn ngay.

Các biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; ngừng cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông, hạ tầng số cũng không còn được xác định là biện pháp cưỡng chế mà chuyển thành biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

Đại biểu tham gia phiên họp (ảnh QH).

Đồng thời, luật bổ sung quy định chặt chẽ về điều kiện, thẩm quyền, nguyên tắc, trình tự, thủ tục và phạm vi áp dụng các biện pháp này, nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Đối với người chưa thành niên, luật bổ sung một số trường hợp đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu được xem xét áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình. Người chưa thành niên thuộc diện bị đưa vào trường giáo dưỡng cũng có thể được xem xét áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng.

Liên quan đến thẩm quyền áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, Chính phủ đã xin ý kiến về định hướng chuyển thẩm quyền từ Tòa án nhân dân khu vực sang Chủ tịch UBND cấp xã.