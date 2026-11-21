Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự án Luật.

Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi) gồm 4 chương, 33 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi). Ảnh: Hồ Long

Theo Luật, trưng mua tài sản là việc Nhà nước mua tài sản của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thông qua quyết định hành chính trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.

Trưng dụng tài sản là việc Nhà nước sử dụng có thời hạn tài sản của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thông qua quyết định hành chính trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.

Người có tài sản trưng mua là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có quyền sở hữu tài sản thuộc đối tượng trưng mua.

Tài sản thuộc đối tượng trưng mua là vật tiêu hao, bao gồm: thuốc, vaccine, sinh phẩm, thiết bị y tế; lương thực, thực phẩm; công cụ, dụng cụ; xăng dầu, khí đốt; hóa chất; nguyên, nhiên, vật liệu khác; vật tiêu hao khác. Tài sản thuộc đối tượng trưng mua nêu trên không bao gồm hàng dự trữ quốc gia, tài sản công.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi). Ảnh: Quang Khánh

Luật cũng quy định: quyết định trưng mua tài sản phải được lập bằng văn bản giấy hoặc điện tử.

Quyết định trưng dụng tài sản cũng phải được thể hiện bằng văn bản. Trường hợp đặc biệt không thể ban hành văn bản, người có thẩm quyền được quyết định trưng dụng bằng lời nói nhưng phải ghi âm, ghi hình hoặc lập giấy xác nhận ngay tại thời điểm trưng dụng. Quyết định bằng văn bản phải được ban hành trong vòng 2 ngày kể từ thời điểm trưng dụng bằng lời nói.

Quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản bị hủy bỏ nếu trái pháp luật; hoặc chưa được thực hiện nhưng không còn đáp ứng điều kiện trưng mua, trưng dụng theo quy định. Quyết định cũng bị hủy bỏ nếu tài sản không còn tồn tại vì lý do khách quan trước khi thực hiện.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Luật yêu cầu việc trưng mua, trưng dụng tài sản phải được thực hiện công khai, trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân, bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ.

Nội dung công khai gồm: văn bản quy phạm pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản; thông tin về tài sản trưng mua, trưng dụng; thông tin về quyết định trưng mua tài sản; giá trưng mua tài sản; thông tin về quyết định trưng dụng tài sản; thời hạn trưng dụng; giá trị bồi thường thiệt hại (nếu có); thời gian hoàn trả tài sản trưng dụng; kết quả quản lý, sử dụng tài sản trưng mua, trưng dụng; hoàn trả tài sản trưng mua, trưng dụng hoặc xử lý tài sản sau khi hoàn thành mục đích trưng mua, trưng dụng.