Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). (Ảnh: QH)

Chiều 20/11, với 458/467 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (bằng 91,78 % tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Luật này gồm 8 Chương, 54 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027 và có quy định điều khoản chuyển tiếp.

Theo đó, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) đã thu gọn hệ thống cơ quan điều tra còn 2 cơ quan, gồm: Cơ quan điều tra của Công an nhân dân và Cơ quan điều tra của Quân đội nhân dân.

Trước khi biểu quyết, Quốc hội đã nghe Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật.

Bổ sung thẩm quyền điều tra của Cơ quan An ninh điều tra của Công an nhân dân đối với 7 tội danh

Quốc hội nghe Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết, để bảo đảm tính thống nhất giữa quy định của dự thảo Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) và dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), nhất là quy định về thẩm quyền điều tra đối với các tội danh mới được bổ sung trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các hệ lực lượng trong Công an nhân dân, dự thảo Luật đã điều chỉnh thẩm quyền giữa Cơ quan An ninh điều tra của Công an nhân dân và Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an nhân dân theo hướng giao Cơ quan An ninh điều tra của Công an nhân dân có thẩm quyền điều tra đối với 7 tội danh trong đó, có 4 tội danh thuộc lĩnh vực an ninh hàng không (quy định từ Điều 264 đến Điều 267 dự thảo Bộ luật Hình sự), 2 tội danh liên quan phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Điều 290 và Điều 291 dự thảo Bộ luật Hình sự) và Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ (Điều 343 dự thảo Bộ luật Hình sự).

Báo cáo về việc bổ sung thẩm quyền điều tra về loại tội cho các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết, công tác điều tra hình sự là hoạt động đặc thù, đòi hỏi tính chuyên nghiệp rất cao và liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Do đó, các hoạt động này cần phải do cơ quan điều tra chuyên trách, điều tra viên thực hiện. Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự hiện hành đã xác định thẩm quyền của các cơ quan này phù hợp với tính chất, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, địa bàn và lĩnh vực hoạt động chuyên ngành của từng lực lượng. Đồng thời bảo đảm nguyên tắc phân công, phân cấp rành mạch, chuyên sâu, tránh chồng chéo trong tổ chức điều tra hình sự. Do vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên quy định như dự thảo Luật.

Về thẩm quyền trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản của các cơ quan Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư, Báo cáo tóm tắt về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật nêu rõ: Tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội đã xem xét hồ sơ định hướng chính sách của dự án Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); trong đó, có chính sách không mở rộng thẩm quyền của các Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Đồng thời, dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) đã bỏ quy định về thẩm quyền thụ lý, điều tra trong thời hạn 1 tháng đối với Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư và chỉ giữ lại thẩm quyền 7 ngày.

Theo đó trong thời hạn 7 ngày các cơ quan này được tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu và phải chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra; với thời hạn này thì sẽ không bảo đảm để thực hiện thủ tục trưng cầu giám định và yêu cầu định giá tài sản. Do đó, việc không quy định thẩm quyền trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản của các cơ quan này là phù hợp.