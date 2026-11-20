Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Ảnh: TRỌNG HẢI

Theo đó, dự thảo luật đã điều chỉnh thẩm quyền giữa Cơ quan An ninh điều tra của Công an nhân dân và Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an nhân nhân theo hướng giao Cơ quan An ninh điều tra có thẩm quyền điều tra với 7 tội danh. Trong đó có 4 tội danh thuộc lĩnh vực an ninh hàng không; 2 tội danh liên quan đến phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; tội xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, đảng kỳ.

Về thẩm quyền trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản của các cơ quan hải quan, kiểm lâm, kiểm ngư, báo cáo của Chính phủ nêu rõ: Tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội đã xem xét hồ sơ định hướng chính sách của dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), trong đó có chính sách không mở rộng thẩm quyền của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày báo cáo. Ảnh: TRỌNG HẢI

Dự thảo luật đã bỏ quy định về thẩm quyền thụ lý, điều tra trong thời hạn 1 tháng với hải quan, kiểm lâm, kiểm ngư và chỉ giữ lại thẩm quyền 7 ngày. Theo đó, trong thời hạn 7 ngày, các cơ quan này được tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu và phải chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan điều tra. Với thời hạn này sẽ không bảo đảm thực hiện thủ tục trưng cầu giám định và yêu cầu định giá tài sản. Do đó việc không quy định thẩm quyền trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản của các cơ quan này là phù hợp.

Kết quả biểu quyết. Ảnh: CHIẾN THẮNG

Tại phiên họp có 467 đại biểu tham gia biểu quyết. Kết quả có 458 đại biểu biểu quyết tán thành, bằng 91,78% tổng số đại biểu Quốc hội, 4 đại biểu biểu quyết không tán thành và 5 đại biểu không biểu quyết.

Như vậy, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).