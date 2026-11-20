Trước khi biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi)

Theo đó, dự thảo Luật đã được rà soát, chỉnh lý nhiều nội dung nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi khi triển khai. Trong đó, làm rõ phạm vi điều chỉnh, tiêu chí xác định thỏa thuận quốc tế, phân định với hợp đồng dân sự, kinh tế, thương mại và điều ước quốc tế.

Về chủ thể ký kết, dự thảo bổ sung quy định mang tính nguyên tắc đối với việc ký kết thỏa thuận quốc tế của UBND cấp xã ngoài khu vực biên giới, đặc khu; đồng thời hoàn thiện các quy định về thẩm quyền giám sát của Quốc hội, HĐND các cấp.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về ký điện tử, bảo đảm yêu cầu xác thực, an toàn thông tin, an ninh mạng và phù hợp với pháp luật về giao dịch điện tử.

Các quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ ký kết được chỉnh lý theo hướng chặt chẽ, trong đó bổ sung trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan quản lý liên quan đối với các nội dung về quốc phòng, an ninh, ưu đãi và xúc tiến đầu tư.

Bên cạnh đó, Luật bổ sung quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan ký kết, xử lý vi phạm, xây dựng cơ sở dữ liệu và các biện pháp tạm đình chỉ, rút khỏi hoặc chấm dứt thực hiện thỏa thuận quốc tế. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và phối hợp hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi)

Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi) gồm 6 chương, 47 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.