Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày Báo cáo Về tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Luật.

Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi) gồm 6 chương, 47 điều; quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện, tổ chức thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH, ĐBQH và HĐND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế. Trình tự, thủ tục giám sát hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế tuân theo quy định của pháp luật về hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi). Ảnh: Phạm Thắng

Thỏa thuận quốc tế không được sử dụng tên gọi đặc thù của điều ước quốc tế, bao gồm công ước, hiệp ước, định ước, hiệp định. Đồng thời, thỏa thuận quốc tế phải có quy định hoặc phải thể hiện rõ trong nội dung, lời văn của thỏa thuận quốc tế việc thỏa thuận quốc tế đó không làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế.

Luật giao Chính phủ quy định về tên gọi và nội dung của thoả thuận quốc tế.

Về ngôn ngữ của thỏa thuận quốc tế, Luật quy định, thỏa thuận quốc tế phải có văn bản bằng tiếng Việt. Trường hợp bên ký kết Việt Nam và bên ký kết nước ngoài thỏa thuận chỉ ký văn bản bằng tiếng nước ngoài thì bên ký kết Việt Nam có trách nhiệm dịch thỏa thuận quốc tế đó ra tiếng Việt và kèm theo bản dịch tiếng Việt trong hồ sơ lấy ý kiến, hồ sơ trình về việc ký kết thoả thuận quốc tế theo quy định tại Luật này.

Cơ quan đề xuất ký kết có trách nhiệm bảo đảm văn bản bằng tiếng Việt thống nhất với văn bản bằng tiếng nước ngoài của thỏa thuận quốc tế.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi). Ảnh: Phạm Thắng

Đối với ký điện tử thỏa thuận quốc tế, Luật quy định, việc ký điện tử thỏa thuận quốc tế được áp dụng trong trường hợp có thỏa thuận của các bên, đáp ứng các yêu cầu về tính toàn vẹn, xác thực và công nhận chữ ký điện tử nước ngoài, các quy định, tiêu chuẩn, yêu cầu về an ninh mạng và phù hợp với pháp luật Việt Nam về giao dịch điện tử, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước. Quy định này không áp dụng đối với thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Đồng thời, giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thỏa thuận quốc tế được ký kết theo quy định tại các điều 11, 13, 15, 17 và 30 của Luật này, Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng Chính phủ; cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước báo cáo Chủ tịch Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo Chủ tịch nước; cơ quan Trung ương của tổ chức báo cáo cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại của tổ chức, kèm theo bản sao thỏa thuận quốc tế đã ký kết.

Cơ quan báo cáo có trách nhiệm gửi bản sao thỏa thuận quốc tế đã ký kết cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Việc gửi bản sao các thỏa thuận quốc tế khác được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.