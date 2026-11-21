Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Sáng 21/11, với 488/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 97,8%, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Có 1 đại biểu không biểu quyết, không có đại biểu không tán thành.

Trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật theo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Theo báo cáo, Chính phủ đã rà soát các nội dung của dự thảo Luật theo hướng chỉ sửa đổi những nội dung thực sự cần thiết, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; không để xảy ra tình trạng tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, hợp thức hóa các cơ chế không đúng chủ trương hoặc tạo điều kiện phát sinh cơ chế "xin - cho".

Một trong những nội dung được giải trình là cơ chế miễn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với một số dự án điện lực thuộc chương trình, dự án thực hiện quy hoạch phát triển điện lực.

Việc miễn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư không đồng nghĩa với miễn các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng và các thủ tục liên quan.

Dự thảo Luật quy định văn bản chấp thuận nhà đầu tư thay thế cho văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và là cơ sở để thực hiện một số thủ tục về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, khu vực biển, chuyển mục đích sử dụng rừng và các thủ tục pháp lý có liên quan, nhưng không thay thế các quyết định theo pháp luật chuyên ngành.

Về lựa chọn nhà đầu tư không qua đấu giá, đấu thầu, các đối tượng dự án điện lực thuộc trường hợp này đã được rà soát. Dự thảo Luật giao Chính phủ quy định tiêu chí, cơ chế hậu kiểm và chế tài đối với nhà đầu tư không thực hiện cam kết.

Đối với đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự thảo được chỉnh lý theo hướng bổ sung nội dung Chính phủ quy định chi tiết về thành phần, công thức tính toán giá điện trong hồ sơ dự thầu, bảo đảm kết quả đấu thầu có tính ràng buộc.

Với cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), Luật bổ sung nguyên tắc các khoản chi phí mà đối tượng tham gia cơ chế phải trả gồm chi phí điện năng, chi phí sử dụng dịch vụ hệ thống điện, chi phí thanh toán bù trừ chênh lệch và các chi phí khác phù hợp với hình thức mua bán điện trực tiếp; bảo đảm tính đúng, tính đủ, công khai và minh bạch theo quy định của Chính phủ.

Đối với hệ thống lưu trữ điện, các quy định trong Luật bao gồm định nghĩa, áp dụng giá công suất, cấp giấy phép, cơ chế giá điện hỗ trợ hoặc cơ chế khuyến khích đầu tư và cơ chế giá nhiều thành phần.

Luật cũng quy định phát triển hệ thống lưu trữ điện kết hợp với nguồn năng lượng tái tạo. Theo báo cáo, cơ chế giá điện và thanh toán đối với từng loại hình lưu trữ điện đã được Bộ Công Thương quy định tại các thông tư liên quan.

Quốc hội biểu quyết thông qua các luật và nghị quyết. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Về yêu cầu kỹ thuật, Bộ Công Thương đã quy định các yêu cầu đối với hệ thống pin lưu trữ năng lượng đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, trong đó có khả năng duy trì vận hành trong các dải tần số, điện áp; hỗ trợ nhanh dòng điện sự cố; khôi phục công suất tác dụng sau sự cố; điều khiển công suất tác dụng, công suất phản kháng và điện áp; kết nối hệ thống AGC, SCADA và các hệ thống thông tin phục vụ điều độ, vận hành.

Luật tiếp tục quy định các cơ chế, chính sách đối với phát triển điện gió ngoài khơi; trong đó có sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn, sản lượng điện được huy động, tiền sử dụng khu vực biển, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và cơ chế giá điện.

Một nội dung được chỉnh lý là việc lựa chọn đơn vị khảo sát dự án điện gió ngoài khơi được thực hiện trước khi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Văn bản chấp thuận đơn vị khảo sát của cơ quan quản lý nhà nước về điện lực là cơ sở để xem xét giao, cho thuê, xác nhận đăng ký khu vực biển nhưng không thay thế văn bản giao, cho thuê, xác nhận đăng ký khu vực biển của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Luật cũng bổ sung quy định chuyển tiếp đối với hồ sơ đề nghị giao khu vực biển để khảo sát dự án điện gió ngoài khơi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Luật có hiệu lực nhưng chưa có kết quả giải quyết.

Về phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện, nội dung này đã được quy định trong Luật Điện lực. Một số vấn đề được nêu trong quá trình thẩm tra liên quan đến tổ chức thực hiện; trong đó có tiến độ dự án, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án lưới điện và thỏa thuận đấu nối.

Luật cũng bổ sung quy định về sản lượng điện được huy động của dự án điện gió ngoài khơi bán điện lên hệ thống điện quốc gia; bổ sung nội dung về các cơ chế bù đắp chi phí hợp lý và quy định về giá dịch vụ phát điện đối với một số trường hợp nhà máy điện hết thời hạn áp dụng cơ chế giá điện hỗ trợ hoặc cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư.

Một nội dung khác là quy định rõ hơn trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong việc xóa bỏ bù chéo giá điện. Theo đó, căn cứ cấp độ thị trường điện cạnh tranh và lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện, Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quy định phương pháp xác định giá bán buôn điện, khung giá bán buôn điện và giá bán buôn điện; đồng thời quy định về giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và ban hành biểu giá bán lẻ điện.

Theo nội dung được chỉnh lý, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2027. Riêng các quy định liên quan đến khảo sát điện gió ngoài khơi tại một số khoản, điểm có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Luật cũng quy định một số nội dung chuyển tiếp đối với dự án lưới điện và điện gió ngoài khơi; trong đó có trường hợp hồ sơ đã được tiếp nhận trước thời điểm Luật có hiệu lực nhưng chưa có kết quả giải quyết.