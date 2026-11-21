Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, thừa Ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Theo Bộ trưởng, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát kỹ các nội dung dự thảo Luật, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, hợp thức hóa các cơ chế không đúng chủ trương của cấp có thẩm quyền hoặc tạo điều kiện phát sinh cơ chế “xin - cho”; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các luật và khả thi trong thực tiễn.

Đối với đề nghị: Rà soát, làm rõ căn cứ chính trị, pháp lý và tính chất cần thiết của việc áp dụng cơ chế đặc thù miễn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án điện lực thuộc chương trình, dự án thực hiện quy hoạch phát triển điện lực; đánh giá cụ thể hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm việc rút gọn thủ tục không làm giảm yêu cầu thẩm định, kiểm soát về đất đai, môi trường và vấn đề quốc phòng, an ninh; báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền theo quy định trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nêu rõ: Theo quy định tại dự thảo Luật, dự án thuộc chương trình, dự án để thực hiện quy hoạch sẽ có các thông số cơ bản (như quy mô, vị trí, tiến độ...). Việc miễn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư với một số dự án trong chương trình, dự án không phải là miễn thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng... Văn bản chấp thuận nhà đầu tư không thay thế các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đất đai, lâm nghiệp...

Đồng thời, dự thảo Luật giao Chính phủ quy định chi tiết chương trình, dự án thực hiện quy hoạch làm cơ sở quy định các nội dung lập, phê duyệt và cập nhật chương trình, dự án thực hiện quy hoạch, bảo đảm tính linh hoạt, hiệu quả của chính sách khi triển khai trong thực tiễn. Đây cũng là cơ sở để mở rộng việc miễn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư từ dự án lưới điện (theo Nghị quyết số 253/2025/QH15 về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030) sang các dự án điện lực khác.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Mặt khác, các dự án điện lực áp dụng cơ chế này được kiểm soát thông qua danh mục chương trình, dự án phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực. Địa phương có trách nhiệm bố trí quỹ đất, đưa vào kế hoạch sử dụng đất... khi đề xuất đưa dự án vào chương trình, dự án để thực hiện quy hoạch. Ngoài ra, việc miễn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư không đồng nghĩa với việc miễn thủ tục về đất đai, lâm nghiệp được quy định tại pháp luật có liên quan...

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc rà soát, bổ sung nguyên tắc tính đúng, tính đủ, công khai, minh bạch các chi phí trong cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA); đối với giá điện cần bảo đảm phân bổ chi phí công bằng theo mức độ sử dụng hệ thống điện, không tính trùng, không bù chéo và không chuyển chi phí bất hợp lý sang khách hàng không tham gia cơ chế DPPA; giao Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp với từng loại hình nguồn điện, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý tại khoản 21 Điều 1 dự thảo Luật (sửa đổi khoản 3 Điều 47) theo hướng bổ sung nguyên tắc “các khoản chi phí mà đối tượng tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp phải trả bao gồm chi phí điện năng, chi phí sử dụng dịch vụ hệ thống điện, chi phí thanh toán bù trừ chênh lệch và các chi phí khác phù hợp với hình thức mua bán điện trực tiếp, bảo đảm tính đúng, tính đủ, công khai và minh bạch theo quy định của Chính phủ.”.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực gồm 3 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2027 (trừ trường hợp quy định tại khoản 13, điểm d khoản 33 và điểm b khoản 35 Điều 1 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027).

*Tiếp đó, với 491/492 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (98,4% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn . Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết do Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày, dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở nội dung chất vấn, trả lời chất vấn, báo cáo của các bộ, ngành, cam kết của các thành viên Chính phủ và kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại phiên chất vấn; các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mốc thời gian được rà soát, xác định trên cơ sở kết quả chất vấn và các tài liệu có liên quan, bảo đảm rõ yêu cầu, trách nhiệm thực hiện và có căn cứ để theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả. Dự thảo Nghị quyết đã được gửi lấy ý kiến các bộ, ngành và cơ quan của Quốc hội có liên quan trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin giữ như dự thảo Nghị quyết.

Đối với ý kiến đề nghị quy định rõ thời hạn ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; yêu cầu Chính phủ báo cáo Quốc hội bằng những kết quả cụ thể, có số liệu kiểm chứng, chỉ rõ nhiệm vụ hoàn thành, chưa hoàn thành, nguyên nhân và trách nhiệm liên quan, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga nêu rõ: Mục 3 của dự thảo Nghị quyết đã xác định trách nhiệm của Chính phủ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện Nghị quyết và thời hạn báo cáo Quốc hội. Việc xây dựng kế hoạch triển khai thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ, ngành, cần phù hợp với tính chất từng nhiệm vụ và các mốc thời gian đã được xác định trong Nghị quyết.

Đồng thời, dự thảo Nghị quyết giao Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp, báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị quyết, làm cơ sở giám sát, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện, xác định các nhiệm vụ chưa hoàn thành, nguyên nhân và trách nhiệm có liên quan. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin giữ như dự thảo Nghị quyết.