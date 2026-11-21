Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Ảnh: Quang Vinh

Với 487/487 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Luật sửa đổi gồm 3 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần, trong đó Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2025 vừa có hiệu lực từ ngày 1/4/2026 đã xử lý toàn diện các vấn đề về thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền trên không gian mạng, trí tuệ nhân tạo và bảo hộ đối tượng mới.

Vì vậy, lần sửa đổi này chỉ tập trung vào những nội dung thật sự cấp bách đã được Chính phủ đề xuất và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, gồm 3 định hướng lớn

Thứ nhất, dự Luật cắt giảm điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ. Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư năm 2026, dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ đã được loại bỏ khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Do đó, dự thảo Luật đã bãi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với tổ chức, cá nhân thực hiện giám định, chỉ quy định nghĩa vụ thông báo khi hoạt động và giao quy định chi tiết về quyền, nghĩa vụ, trình tự, thủ tục tại văn bản dưới luật. Việc này đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời vẫn duy trì công cụ quản lý nhà nước cần thiết đối với hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ.

Thứ hai, đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác lập và chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ. Dự thảo Luật bãi bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng; việc thay đổi thông tin chủ văn bằng bảo hộ cho quyền chuyển nhượng được thực hiện theo thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Đồng thời, dự luật cũng lược bỏ các quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục xác lập quyền đối với giống cây trồng, giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết tại Thông tư. Với các nội dung sửa đổi này sẽ bãi bỏ 18 thủ tục hành chính và cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, góp phần giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ ba, Dự thảo Luật chuyển trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc chuyển giao lần này xuất phát từ bản chất gần gũi giữa quyền đối với giống cây trồng với sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học; từ yêu cầu gắn bảo hộ giống cây trồng với hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thương mại hóa tài sản trí tuệ. Đối với người dân và doanh nghiệp, việc chỉ cần liên hệ một cơ quan sẽ giúp thủ tục xác lập và bảo vệ quyền trở nên thuận tiện và đơn giản hơn.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân nêu rõ, sau khi Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ chỉ đạo xây dựng kịp thời, trình và ban hành theo thẩm quyền đầy đủ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, đảm bảo khi Luật có hiệu lực thi hành thì có văn bản hướng dẫn đồng bộ, không để khoảng trống pháp lý trong tổ chức thực hiện. Các hoạt động tổ chức thi hành Luật cũng sẽ được nhanh chóng triển khai, đặc biệt việc chuyển giao chức năng bảo hộ về giống cây trồng sẽ được tổ chức chặt chẽ, kịp thời, đảm bảo không gián đoạn hoạt động xác lập, bảo vệ quyền và phục vụ người dân, doanh nghiệp.