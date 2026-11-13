Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Bộ trưởng cảm ơn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, ĐBQH và cử tri cả nước đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, giúp hoàn thiện dự thảo Luật.

Theo Bộ trưởng, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo theo Kết luận số 358 ngày 12/11/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời rà soát kỹ thuật lập pháp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và tính khả thi khi triển khai.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường

Nhấn mạnh vai trò của đo lường đối với đời sống, sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu khoa học, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho rằng, kết quả đo chính xác là cơ sở bảo đảm quyền lợi người dân, giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng, tiết kiệm nguyên liệu và nâng cao năng lực cạnh tranh. Vì vậy, đầu tư cho đo lường cũng chính là đầu tư cho năng suất, chất lượng và sự phát triển của nền kinh tế.

Việc sửa đổi Luật lần này nhằm khắc phục những bất cập thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý đáp ứng yêu cầu phát triển mới, góp phần thể chế hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tập trung vào ba định hướng lớn.

Thứ nhất, đổi mới phương thức quản lý nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi người dân, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Công tác quản lý tập trung vào những lĩnh vực có nguy cơ gây thiệt hại, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, an toàn và quyền lợi người dân; đồng thời giảm thủ tục, chi phí tuân thủ nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ hành vi gian lận đo lường.

Thứ hai, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho chuyển đổi số trong hoạt động đo lường, bảo đảm quản lý không chỉ đối với phương tiện đo mà cả phần mềm và dữ liệu hình thành trong quá trình đo. Qua đó, bảo đảm tính toàn vẹn, độ tin cậy của kết quả đo, phòng ngừa việc can thiệp trái phép và tạo căn cứ giải quyết tranh chấp.

Thứ ba, phát triển năng lực kỹ thuật đo lường phục vụ sản xuất, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Trong đó, chú trọng phát triển hạ tầng kỹ thuật, tiêu chuẩn đo lường, thiết bị và nhân lực chuyên môn; khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư, nâng cao năng lực đo lường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường với tỷ lệ 91,40%

Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh, sau khi Luật được thông qua, Chính phủ sẽ khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính đồng bộ, không để khoảng trống pháp lý khi Luật có hiệu lực.

Đồng thời, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan sẽ được hướng dẫn cụ thể, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc phân cấp gắn với hướng dẫn chuyên môn, đào tạo nhân lực và bảo đảm điều kiện thực hiện. Hiệu quả thi hành Luật sẽ được đánh giá qua việc bảo vệ quyền lợi người dân, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm.

Với kết quả biểu quyết 457/457 ĐBQH tham gia tán thành, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.